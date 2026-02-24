ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Kαναδάς: Ετοιμάζει σχέδιο βοήθειας προς την Κούβα μετά το εμπάργκο πετρελαίου από τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
11:47 - 24 Φεβ 2026

Kαναδάς: Ετοιμάζει σχέδιο βοήθειας προς την Κούβα μετά το εμπάργκο πετρελαίου από τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Καναδάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα (24/2) ότι σχεδιάζει να παράσχει βοήθεια στην Κούβα, καθώς το νησί αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να περιορίσει τις προμήθειες πετρελαίου προς τη χώρα. 

Σύμφωνα με το Reuters, h Ουάσινγκτον έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες την εκστρατεία πίεσης κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος του νησιού, που αποτελεί μακροχρόνιο αντίπαλο των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έχει κινηθεί για να μπλοκάρει το πετρέλαιο που κατευθύνεται προς την Κούβα, συμπεριλαμβανομένου εκείνου από τη σύμμαχο Βενεζουέλα, γεγονός που έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των μεταφορών και έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και πολύωρες διακοπές ρεύματος.

«Ετοιμάζουμε ένα σχέδιο βοήθειας. Προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάποια ανακοίνωση», δήλωσε τη Δευτέρα η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ, χωρίς να διευκρινίσει τι θα περιλαμβάνει αυτή η βοήθεια.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι αν δεν καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της Κούβας, ενδέχεται να προκληθεί ανθρωπιστική κρίση. Ο Καναδάς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παρακολουθεί την κατάσταση στην Κούβα και ότι ανησυχεί για «τον αυξανόμενο κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης» εκεί.

Ενθαρρυμένος από την ανατροπή από τον αμερικανικό στρατό του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή επιδρομή τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κάνει λόγο για ενέργειες κατά της Κούβας και για άσκηση πίεσης στην ηγεσία της.

Επισημαίνεται ότι η Ουάσινγκτον και η Οτάβα έχουν επίσης βρεθεί σε ένταση επί Τραμπ για ζητήματα όπως οι εμπορικοί δασμοί, η ρητορική του Τραμπ για τη Γροιλανδία, η προσπάθεια της Οτάβα να βελτιώσει τις σχέσεις της με το Πεκίνο και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ ότι οι «μεσαίες δυνάμεις» θα πρέπει να συνεργάζονται, ώστε να μην πέφτουν θύματα της αμερικανικής ηγεμονίας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα, που κάποτε ήταν ο βασικός προμηθευτής του νησιού, δεν έχει στείλει πρόσφατα ούτε πετρέλαιο, ούτε χρήματα στην Κούβα.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει αναφέρει ότι η αμερικανική επιδρομή κατά την οποία συνελήφθη ο Μαδούρο συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν την εξωτερική πολιτική του Τραμπ και την έμφαση που δίνει στην εκμετάλλευση του πετρελαίου της Βενεζουέλας και στην άσκηση πίεσης στην Κούβα ως προσέγγιση που θυμίζει ιμπεριαλισμό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σημαντική ανανέωση του ΔΣ του ΣΕΚΠΥ, ενδυνάμωση και διεύρυνση του Συνδέσμου
Επιχειρήσεις

Σημαντική ανανέωση του ΔΣ του ΣΕΚΠΥ, ενδυνάμωση και διεύρυνση του Συνδέσμου

Ανάβουν τα αίματα ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ - Αιχμές Λαζαρίδη για τη στάση Δένδια
Πολιτική

Ανάβουν τα αίματα ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ - Αιχμές Λαζαρίδη για τη στάση Δένδια

Κεφαλογιάννη: Σε τροχιά υλοποίησης το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό
Πολιτική

Κεφαλογιάννη: Σε τροχιά υλοποίησης το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά
Ειδήσεις

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας
Ειδήσεις

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ
Ειδήσεις

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:32

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά και βάση drones - Αντίποινα στο Κουβέιτ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ