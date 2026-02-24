Kαναδάς: Ετοιμάζει σχέδιο βοήθειας προς την Κούβα μετά το εμπάργκο πετρελαίου από τις ΗΠΑ

Ο Καναδάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα (24/2) ότι σχεδιάζει να παράσχει βοήθεια στην Κούβα, καθώς το νησί αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να περιορίσει τις προμήθειες πετρελαίου προς τη χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, h Ουάσινγκτον έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες την εκστρατεία πίεσης κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος του νησιού, που αποτελεί μακροχρόνιο αντίπαλο των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έχει κινηθεί για να μπλοκάρει το πετρέλαιο που κατευθύνεται προς την Κούβα, συμπεριλαμβανομένου εκείνου από τη σύμμαχο Βενεζουέλα, γεγονός που έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των μεταφορών και έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και πολύωρες διακοπές ρεύματος.

«Ετοιμάζουμε ένα σχέδιο βοήθειας. Προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάποια ανακοίνωση», δήλωσε τη Δευτέρα η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ, χωρίς να διευκρινίσει τι θα περιλαμβάνει αυτή η βοήθεια.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι αν δεν καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της Κούβας, ενδέχεται να προκληθεί ανθρωπιστική κρίση. Ο Καναδάς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παρακολουθεί την κατάσταση στην Κούβα και ότι ανησυχεί για «τον αυξανόμενο κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης» εκεί.

Ενθαρρυμένος από την ανατροπή από τον αμερικανικό στρατό του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή επιδρομή τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κάνει λόγο για ενέργειες κατά της Κούβας και για άσκηση πίεσης στην ηγεσία της.

Επισημαίνεται ότι η Ουάσινγκτον και η Οτάβα έχουν επίσης βρεθεί σε ένταση επί Τραμπ για ζητήματα όπως οι εμπορικοί δασμοί, η ρητορική του Τραμπ για τη Γροιλανδία, η προσπάθεια της Οτάβα να βελτιώσει τις σχέσεις της με το Πεκίνο και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ ότι οι «μεσαίες δυνάμεις» θα πρέπει να συνεργάζονται, ώστε να μην πέφτουν θύματα της αμερικανικής ηγεμονίας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα, που κάποτε ήταν ο βασικός προμηθευτής του νησιού, δεν έχει στείλει πρόσφατα ούτε πετρέλαιο, ούτε χρήματα στην Κούβα.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει αναφέρει ότι η αμερικανική επιδρομή κατά την οποία συνελήφθη ο Μαδούρο συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν την εξωτερική πολιτική του Τραμπ και την έμφαση που δίνει στην εκμετάλλευση του πετρελαίου της Βενεζουέλας και στην άσκηση πίεσης στην Κούβα ως προσέγγιση που θυμίζει ιμπεριαλισμό.