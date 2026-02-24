Σημαντική ανανέωση του ΔΣ του ΣΕΚΠΥ, ενδυνάμωση και διεύρυνση του Συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) ολοκλήρωσε με επιτυχία στις 19 Φεβρουαρίου 2026 τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο ανανέωσης, δυναμισμού και στρατηγικού προσανατολισμού για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία.

Ο ΣΕΚΠΥ, είναι Σύνδεσμος μη κερδοσκοπικός, ιδρύθηκε το 1982 με πάνω από 40 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον τομέα της άμυνας.

Έχει ως μέλη του, περισσότερες από 320 Ελληνικές Επιχειρήσεις Άμυνας και Ασφάλειας, Κρατικές και Ιδιωτικές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά τις εκλογές συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Ροζολής Αναστάσιος (ΑΚΜΩΝ Α.Ε.)

Αντιπρόεδρος: Κόκκινος Σωτήριος (FEAC ENGINEERING P.C.)

Γενικός Γραμματέας: Αττάρτ Ευαγγελία (GLASSART A.E.)

Ταμίας: Σφυρής Νικόλαος (Β.Ι.ΜΑ Α.Ε.)

Μέλη Δ.Σ.

Ιωακειμίδης Αλέξανδρος (DELIAN ALLIANCE INDUSTRIES)

Κοντογιάννης Νικόλαος (APELLA Α.Ε.)

Μπάνος Σταύρος (INTRACOM DEFENSE Α.Ε.)

Μπάρκας Βασίλειος (ROTA Α.Ε.)

Παπαδάκης Μισαήλ (ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)

Τιριακίδης Κοσμάς (B & T COMPOSITES Α.Ε.)

Τσιάμης Βασίλειος (METLENMTLN -0,23% TECHNOLOGIES)

Φρύδας Θεοφάνης (FOXTROT Μ.Ι.Κ.Ε.)

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Νοδάρος Δημήτριος (IANUS TECHNOLOGIES)

Σαγγιώτης Δημήτριος (ΑΡΠΕΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.)

Τιριακίδης Νικόλαος (COMPONOUS)

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Τάσος Ροζολής σε δήλωσή του μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ δήλωσε:

«Το νέο ανανεωμένο ΔΣ του ΣΕΚΠΥ συνδυάζει την εμπειρία με τη φρέσκια ματιά, ενισχύοντας τη συλλογική εκπροσώπηση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας ανταποκρινόμενο στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου γεωπολιτικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα στον Σύνδεσμο έχουν ενταχθεί δεκάδες νέες εταιρείες, πολλές εκ των οποίων διαθέτουν σημαντικό κύκλο εργασιών και ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η ενδυνάμωση και διεύρυνση αυτή μεταφράζεται σε χιλιάδες νέους εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύοντας ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και δημιουργώντας ένα ισχυρό οικοσύστημα τεχνογνωσίας και καινοτομίας.

Η ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τη βούληση των μελών για ενίσχυση της εξωστρέφειας, επιτάχυνση της καινοτομίας και ουσιαστικότερη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε εθνικά και ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα.

Στόχος του νέου ΔΣ είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, η προώθηση στρατηγικών συμπράξεων με διεθνείς οίκους και η διεύρυνση της παρουσίας των ελληνικών εταιρειών σε διεθνείς εκθέσεις και αγορές.

Παράλληλα, στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να ενταχθούν αποτελεσματικά στις αλυσίδες αξίας της αμυντικής παραγωγής.

Ο ΣΕΚΠΥ αναγνωρίζεται ως θεσμικός συνομιλητής από τους εμπλεκόμενους στον τομέα των εξοπλισμών, φορείς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τους οποίους, έχει άριστη συνεργασία και οι απόψεις του είναι σεβαστές.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και διαφάνεια για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την άμυνα και τη βιομηχανία, με πάγιο αίτημα τη σύσταση Γενικής Γραμματείας ή υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία».