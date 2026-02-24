Πρώην Νορβηγός πρωθυπουργός: Νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας εν μέσω έρευνας για την υπόθεση Επστάιν

Στο νοσοκομείο εισήχθη ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, έπειτα από φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας, λίγες ημέρες αφότου οι νορβηγικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος του για υπόθεση διαφθοράς που συνδέεται με τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με το Faytuks Network, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, μετά τις έρευνες της αστυνομίας στις κατοικίες του πρώην πρωθυπουργού. Οι αρχές προχώρησαν σε εφόδους στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά πιθανή διαφθορά, αφαιρώντας, όπως μεταδίδεται, αρκετά κουτιά με υλικό από την οικία του στο Όσλο.

Η υπόθεση έλαβε νέα διάσταση μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στα οποία φέρεται να αναφέρεται ότι ο Γιάγκλαντ και μέλη της οικογένειάς του πραγματοποίησαν διακοπές σε ακίνητα του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή κατά την περίοδο 2011–2018. Στα ίδια έγγραφα φέρεται να προκύπτει ότι ο Επστάιν κάλυψε τα έξοδα ταξιδιών του πρώην Νορβηγού πρωθυπουργού και της οικογένειάς του προς τα θέρετρά του.

Η οικονομική εισαγγελική αρχή της Νορβηγίας, Okokrim, επιβεβαίωσε τις έρευνες και ανακοίνωσε ότι ο Γιάγκλαντ είναι ύποπτος για «διαφθορά σε μεγάλη κλίμακα». Όπως διευκρίνισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Παλ Λόνσεθ, υπάρχουν εύλογες ενδείξεις που δικαιολογούν τη διερεύνηση, δεδομένου ότι ο Γιάγκλαντ κατείχε κρίσιμες θεσμικές θέσεις κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτουν τα δημοσιοποιημένα στοιχεία.

Ο Λόνσεθ σημείωσε ότι η έρευνα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, κατά πόσον ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε δώρα, ταξίδια ή δάνεια που ενδέχεται να συνδέονται με τη θεσμική του ιδιότητα. Την επίμαχη περίοδο, ο Γιάγκλαντ είχε διατελέσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, ενώ για περίπου μία δεκαετία υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Νωρίτερα, είχε διατελέσει πρωθυπουργός της Νορβηγίας από το 1996 έως το 1997.

Σε έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Επστάιν φέρεται να αναφερόταν στον Γιάγκλαντ ως «το μεγάλο κεφάλι των Νόμπελ», αναφορά που προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζουν πλέον οι αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πρώην πρωθυπουργού ή για την πορεία της έρευνας.