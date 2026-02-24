Τηλεδιάσκεψη 30 ηγετών: Απόλυτη στήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσία

Περισσότεροι από 30 ηγέτες συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη κορυφής για το Ουκρανικό, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Κιρ Στάρμερ, του Εμανουέλ Μακρόν και του Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την πλήρη και διαρκή στήριξή τους στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας στον αγώνα για ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και υπεράσπιση της ελευθερίας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης, οι ηγέτες επανέλαβαν την «ακλόνητη δέσμευσή τους» για επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, βασισμένης στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και τόνισαν ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών, οι ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία συμμετοχής όλων των «σχετικών μερών» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, χαιρέτισαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ και κάλεσαν τη Ρωσία να συμμετάσχει ουσιαστικά και να συμφωνήσει σε πλήρη και «άνευ όρων εκεχειρία».

Επιπλέον, επαναβεβαίωσαν τον ρόλο του Συνασπισμός των Προθύμων στην παροχή πολυεπίπεδων εγγυήσεων ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω της πολυεθνικής δύναμης για την Ουκρανία, με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Οι ηγέτες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνουν την οικονομική πίεση στη Ρωσία μέσω πρόσθετων κυρώσεων, στοχεύοντας τον ρωσικό σκιώδη στόλο, τα δίκτυα εμπορίας πετρελαίου, τη στρατιωτική βιομηχανία και τα χρηματοοικονομικά δίκτυά της.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της συνεχιζόμενης παροχής αεράμυνας, καθώς και στην αναγνώριση του υψηλού κόστους που έχει καταβάλει η Ρωσία για τα περιορισμένα κέρδη στο πεδίο της μάχης.

Τέλος, οι ηγέτες χαιρέτισαν τις πρόσφατες επιτυχημένες ουκρανικές αντεπιθέσεις για την ανάκτηση εδαφών και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για συνεχή στρατιωτική και δημοσιονομική υποστήριξη προς το Κίεβο, μέσω του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και των διμερών συνεισφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.