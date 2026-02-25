Τέσσερα βασικά συμπεράσματα από τη μαραθώνια ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Trump), εκφώνησε στο Καπιτώλιο την πρώτη του ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Η ομιλία του Τραμπ διήρκεσε περίπου 1 ώρα και 47 λεπτά, καταρρίπτοντας το ρεκόρ διάρκειας της περσινής του ομιλίας στο Κογκρέσο.

Καθώς απευθυνόταν στο Κογκρέσο την Τρίτη για την ομιλία του σχετικά με την Κατάσταση του Έθνους, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Είναι τόσο αντιδημοφιλής όσο ήταν μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, και η πλειοψηφία των ψηφοφόρων αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται καθεμία από τις βασικές του προτεραιότητες, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Washington Post–ABC News–Ipsos.

Λίγες ημέρες πριν, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος των δασμών του, οι οποίοι αποτελούσαν κεντρικό άξονα της οικονομικής του πολιτικής. Το φθινόπωρο, το κόμμα του κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Μπροστά σε αυτές τις αντιξοότητες, ο Τραμπ έδωσε μια προκλητική ομιλία, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές έχουν μειωθεί, οι εγκληματίες απελαύνονται και η οικονομία αναπτύσσεται.

«Το έθνος μας επέστρεψε», δήλωσε. «Μεγαλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο από ποτέ.»

Ακολουθούν τέσσερα βασικά συμπεράσματα από την ομιλία του, όπως τα επισημαίνει η Washington Post:

1. Αναφέρθηκε σε πιθανή σύγκρουση με το Ιράν

Τους τελευταίους μήνες, ο πρώην μη παρεμβατικός πρόεδρος — ο οποίος έχει επιδιώξει ακόμη και το Νόμπελ Ειρήνης — έχει δείξει προθυμία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να πετύχει τους στόχους της εξωτερικής του πολιτικής.

Έχει ανατρέψει μια κυβέρνηση στη Βενεζουέλα και έχει συλλάβει τον ηγέτη της. Έχει απειλήσει ότι θα πάρει τη Γροιλανδία με τη βία. Και τώρα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας επικίνδυνης, και πιθανώς παρατεταμένης, σύγκρουσης με το Ιράν, επιβλέποντας τη μεγαλύτερη στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή από πριν τον Πόλεμο του Ιράκ το 2003.

Δεν είναι σαφές σε πολλούς ειδικούς εκτός κυβέρνησης γιατί προχωρά σε όλες αυτές τις κινήσεις, και ο Τραμπ την Τρίτη έδωσε δύο λόγους: ότι οι Ιρανοί ηγέτες σκότωσαν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές και ότι δεν δεσμεύονται πως δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. «Δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα χρηματοδότη της τρομοκρατίας παγκοσμίως — που είναι με διαφορά — να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό», είπε.

Ωστόσο, η στρατιωτική του ενίσχυση έρχεται μετά από ανάρτησή του τον Ιανουάριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έγραψε ότι αν το Ιράν σκότωνε διαδηλωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «κλειδωμένες, έτοιμες και οπλισμένες».

«Αυτό είναι συνέχεια μιας ανάρτησης που έκανε ο πρόεδρος στις 2:58 π.μ.», δήλωσε η Suzanne Maloney, διευθύντρια εξωτερικής πολιτικής στο Brookings Institution. «Αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει πραγματικές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια, την παγκόσμια οικονομία και ακόμη και για την τιμή της βενζίνης.»

2. Ήταν αμυντικός στα πολλά ζητήματα όπου είναι αντιδημοφιλής

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του με ψηφοφόρους πρόθυμους να του δώσουν μια ευκαιρία, ιδιαίτερα στην οικονομία. Όσοι κατηγορούσαν τη διοίκηση Μπάιντεν για τον υψηλό πληθωρισμό υποδέχθηκαν θετικά τις προεκλογικές του υποσχέσεις για μείωση του κόστους ζωής, ενώ όσοι ανησυχούσαν για τη μετανάστευση πίστεψαν στην υπόσχεσή του για μαζικές απελάσεις εγκληματιών που θα καθιστούσαν τη χώρα ασφαλέστερη.

Έναν χρόνο μετά, όμως, οι Αμερικανοί είναι σκεπτικοί. Περίπου οι μισοί δηλώνουν ότι η οικονομία έχει χειροτερέψει αντί να βελτιωθεί υπό τον Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Post. Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες δεν πιστεύουν πως στοχεύει τους «χειρότερους των χειρότερων» στις μαζικές απελάσεις, και σε μεγάλο βαθμό αποδοκιμάζουν τις τακτικές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων. Επίσης, δεν θεωρούν ότι οι δασμοί του έχουν βοηθήσει την οικονομία.

Την Τρίτη, ο Τραμπ απέρριψε την κριτική για την οικονομία, κατηγορώντας τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τον υψηλό πληθωρισμό, το ακριβό κόστος στέγασης και την τιμή της βενζίνης, ενώ υποστήριξε ότι έχει μειώσει το κόστος ζωής — υπερβάλλοντας σε ορισμένα στατιστικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας και τις ξένες επενδύσεις.

«Οι άνθρωποι μου λένε, “Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, κερδίζουμε υπερβολικά. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν είχαμε συνηθίσει να κερδίζουμε στη χώρα μας. Μέχρι να έρθετε εσείς, πάντα χάνουμε. Αλλά τώρα κερδίζουμε υπερβολικά”», είπε. «Και εγώ λέω, “Όχι, όχι, όχι, θα κερδίσετε ξανά. Θα κερδίσετε δυνατά. Θα κερδίσετε περισσότερο από ποτέ.”»

Παρότι η οικονομία δεν είναι καταστροφική, οι οικονομολόγοι λένε ότι υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες για τους Αμερικανούς. Η μεταποίηση συνεχίζει να συρρικνώνεται, η χώρα έχασε θέσεις εργασίας σε σχεδόν κάθε τομέα πέρυσι, πολλοί δηλώνουν ότι δυσκολεύονται περισσότερο να αντεπεξέλθουν στα βασικά καθημερινά έξοδα, και παρότι δεν εκτοξεύεται, ο πληθωρισμός παραμένει δύσκολο να περιοριστεί.

3. Η αντίδραση των Δημοκρατικών ήταν ποικίλη

Ενώ αρκετοί Δημοκρατικοί απουσίαζαν εντελώς από την ομιλία, αρκετοί από όσους παρευρέθηκαν εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους. Οι φωνές προς τον πρόεδρο αποτελούν πλέον συνηθισμένο φαινόμενο σε τέτοιες ομιλίες.

Ο βουλευτής Al Green (Δημοκρατικός–Τέξας), ο οποίος είχε δεχθεί επίπληξη για τη διαμαρτυρία του στην περσινή ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο, απομακρύνθηκε την Τρίτη αφού κρατούσε πινακίδα που διαμαρτυρόταν για βίντεο που είχε αναρτήσει ο Τραμπ και απεικόνιζε τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους.

Αρκετοί Δημοκρατικοί αντέδρασαν έντονα και όταν ο Τραμπ επιχείρησε να παρουσιάσει τους Δημοκρατικούς ως πιο ανήσυχους για τους παράτυπους μετανάστες παρά για τους πολίτες.

«Αν συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση, τότε σηκωθείτε όρθιοι και δείξτε την υποστήριξή σας», είπε. «Το πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράνομους αλλοδαπούς.»

Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί παρέμειναν καθιστοί, μερικοί χειροκροτώντας. Ο Τραμπ χαμογέλασε ειρωνικά. «Πρέπει να ντρέπεστε», είπε.

«Εσείς να ντρέπεστε!» φώναξε η βουλευτής Ilhan Omar (Δημοκρατική–Μινεσότα), η οποία ζήτησε επίσης να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία Έπσταϊν. Η βουλευτής Rashida Tlaib (Δημοκρατική–Μίσιγκαν) φώναξε επίσης προς τον πρόεδρο, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του είχε σκοτώσει Αμερικανούς, αναφερόμενη στον θάνατο δύο διαδηλωτών κατά τη διάρκεια ομοσπονδιακής επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στη Μινεσότα νωρίτερα φέτος.

Υπήρξαν και λίγες στιγμές όπου Δημοκρατικοί χειροκρότησαν τα λόγια του Τραμπ — σε ένα σημείο μάλιστα έλαβε όρθιο χειροκρότημα από ορισμένους από τους πιο φιλελεύθερους Δημοκρατικούς, όπως η γερουσιαστής Elizabeth Warren (Μασαχουσέτη), όταν εξέφρασε στήριξη σε νομοθεσία που θα καθιστούσε δυσκολότερη τη διαπραγμάτευση μετοχών από τους νομοθέτες.

4. Πιθανότατα αυτό δεν θα αλλάξει πολλά για τον Τραμπ

Ο πρόεδρος είχε τη στιγμή του στο προσκήνιο, αλλά είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια μόνο ομιλία θα ανατρέψει τη χαμηλή δημοτικότητά του και θα ενισχύσει τη στήριξή του. Και ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ο Τραμπ διατηρεί σταθερά περίπου 40% υποστήριξη στις δημοσκοπήσεις, καθώς και τη συνεργασία των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό έχουν αποδεχθεί τις προσπάθειές του να κυβερνά μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων αντί για νομοθεσία.

Η ομιλία του Τραμπ περιορίστηκε στα γνωστά σημεία της ρητορικής που τον έφεραν έως εδώ, αντί να επιχειρήσει να διευρύνει τη βάση υποστήριξής του. Αλλά ακόμη κι αν προσπαθούσε να είναι πιο πειστικός, εκατομμύρια Αμερικανοί παρακολουθούν την ομιλία κυρίως μέσω αποσπασμάτων στο διαδίκτυο, τα οποία συχνά παρουσιάζονται μέσα από κομματικό πρίσμα, παγιώνοντας περαιτέρω το υπάρχον σκηνικό.