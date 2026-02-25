Συμμετοχή 22 ελληνικών και κυπριακών εταιρειών στην 75η Spielwarenmesse
11:46 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Με 22 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες, μεταξύ των 2.313 εκθετών από 68 χώρες, καθώς και με 58.900 επισκέπτες από 121 χώρες, γιόρτασε το κλείσιμο 75 ετών από την πρώτη διοργάνωση η Spielwarenmesse 2026, η Διεθνής Έκθεση Παιχνιδιών, που πραγματοποιήθηκε από 27 έως 31 Ιανουαρίου, στη Νυρεμβέργη.

Σε μια έντονα χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα και με πλούσιο πρόγραμμα επετειακών δράσεων, η Spielwarenmesse παρουσίασε ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ολοένα και πιο αναπτυσσόμενου τομέα των Kidults, αξιοποιώντας παράλληλα νέα formats και ευκαιρίες δικτύωσης.

Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, το κλίμα παρέμεινε αισιόδοξο, με το 93% των εκθετών (αύξηση 3% σε σχέση με πέρυσι) να δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους.

Κεντρικό ρόλο στις τάσεις της χρονιάς είχαν τα δύο ToyTrends, «AI Loves (to) Play» και «Creative Mindfulness», καθώς και η δυναμική κατηγορία «Toys for Kidults» για ενήλικες που παίζουν. Η τελευταία μάλιστα έδωσε σημαντική ώθηση στην iDventure, η οποία κατέκτησε ένα από τα έξι πολυπόθητα ToyAward.

Επιπλέον, η Spielwarenmesse απέδειξε για ακόμη μια φορά τη σημασία και την επιρροή του licensing, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίο διεθνές σημείο αναφοράς για τον κλάδο των παιχνιδιών.

Η επόμενη διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για τις 2 – 6 Φεβρουαρίου 2027.

