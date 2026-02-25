Bloomberg: Οι ΗΠΑ εξάγουν… διπλωματία με άρωμα MAGA στην Ευρώπη

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακόμη μία απειλή για τις εμπορικές της σχέσεις με τις ΗΠΑ και αβεβαιότητα σχετικά με τη δέσμευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, βρίσκεται αντιμέτωπη και με ένα ακόμη πρόβλημα. Ένα ολοένα και πιο επιθετικό αμερικανικό διπλωματικό σώμα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg, οι πρέσβεις του Τραμπ σε όλη την Ευρώπη παρεμβαίνουν στην εθνική πολιτική των χωρών υποδοχής, μεταφέροντας πέρα από τον Ατλαντικό τη διπλωματία τύπου MAGA.

Ο Bill White, πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, έχει βρεθεί στο επίκεντρο διπλωματικής θύελλας αφού κατηγόρησε τη χώρα για αντισημιτισμό σχετικά με δικαστική έρευνα που αφορά την εβραϊκή τελετουργική περιτομή στην Αμβέρσα. Επίσης απείλησε τον ηγέτη του κεντροαριστερού κόμματος Vooruit, Conner Rousseau, με περιορισμούς στη χορήγηση βίζας επειδή συνέκρινε την αμερικανική υπηρεσία ICE με την άνοδο του ναζισμού - αν και ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη (24/2) ότι το ζήτημα είχε επιλυθεί. Τουλάχιστον ο Γουάιτ εμφανίστηκε όταν κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στο Παρίσι, ο πρέσβης Charles Kushner, πατέρας του γαμπρού του Τραμπ και προεδρικού απεσταλμένου Jared Kushner, αγνόησε παρόμοια κλήση, γεγονός που οδήγησε τη Γαλλία στη διακοπή των επαφών του με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η πρόσβαση αποκαταστάθηκε την Τρίτη, αφού είπε στον υπουργό Εξωτερικών Jean-Noel Barrot ότι δεν σχεδίαζε να παρέμβει στη γαλλική δημόσια συζήτηση, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Την ίδια στιγμή, ο απεσταλμένος του Τραμπ στην Πολωνία, Tom Rose, έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις. Δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι θα διακόψει κάθε επαφή με τον πρόεδρο του πολωνικού Κοινοβουλίου, Wlodzimierz Czarzasty, εξαιτίας των σχολίων του για τον Τραμπ.

Όπως επισημαίνεται, μεγάλο μέρος της οργής που εκφράζεται από τους Αμερικανούς πρέσβεις στρέφεται σε πολιτισμικά ζητήματα, απηχώντας το μήνυμα της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, η οποία περιέγραφε μια εικόνα «πολιτισμικής εξάλειψης» στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ έχει επίσης εντείνει τη δημόσια στήριξή του προς τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Viktor Orban, ενόψει μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης στις 12 Απριλίου, ενώ η Βουδαπέστη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον επόμενο μήνα μια συγκέντρωση της Conservative Political Action Conference, η οποία θα φέρει πολλά ονόματα του κινήματος MAGA στην Ουγγαρία.

Στο στόχαστρο βρίσκεται επίσης η ευρωπαϊκή ρύθμιση της τεχνολογίας, την οποία οι απεσταλμένοι παρουσιάζουν ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου, με έντονο παρασκηνιακό λόμπινγκ να λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες και σε εθνικές πρωτεύουσες.

Καθώς η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Teresa Ribera αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, οι διατλαντικές εντάσεις σχετικά με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες είναι απίθανο να υποχωρήσουν σύντομα.