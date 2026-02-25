ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bloomberg: Οι ΗΠΑ εξάγουν… διπλωματία με άρωμα MAGA στην Ευρώπη
Ειδήσεις
16:15 - 25 Φεβ 2026

Bloomberg: Οι ΗΠΑ εξάγουν… διπλωματία με άρωμα MAGA στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακόμη μία απειλή για τις εμπορικές της σχέσεις με τις ΗΠΑ και αβεβαιότητα σχετικά με τη δέσμευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, βρίσκεται αντιμέτωπη και με ένα ακόμη πρόβλημα. Ένα ολοένα και πιο επιθετικό αμερικανικό διπλωματικό σώμα.    

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Bloomberg, οι πρέσβεις του Τραμπ σε όλη την Ευρώπη παρεμβαίνουν στην εθνική πολιτική των χωρών υποδοχής, μεταφέροντας πέρα από τον Ατλαντικό τη διπλωματία τύπου MAGA.

Ο Bill White, πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, έχει βρεθεί στο επίκεντρο διπλωματικής θύελλας αφού κατηγόρησε τη χώρα για αντισημιτισμό σχετικά με δικαστική έρευνα που αφορά την εβραϊκή τελετουργική περιτομή στην Αμβέρσα. Επίσης απείλησε τον ηγέτη του κεντροαριστερού κόμματος Vooruit, Conner Rousseau, με περιορισμούς στη χορήγηση βίζας επειδή συνέκρινε την αμερικανική υπηρεσία ICE με την άνοδο του ναζισμού - αν και ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη (24/2) ότι το ζήτημα είχε επιλυθεί. Τουλάχιστον ο Γουάιτ εμφανίστηκε όταν κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στο Παρίσι, ο πρέσβης Charles Kushner, πατέρας του γαμπρού του Τραμπ και προεδρικού απεσταλμένου Jared Kushner, αγνόησε παρόμοια κλήση, γεγονός που οδήγησε τη Γαλλία στη διακοπή των επαφών του με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η πρόσβαση αποκαταστάθηκε την Τρίτη, αφού είπε στον υπουργό Εξωτερικών Jean-Noel Barrot ότι δεν σχεδίαζε να παρέμβει στη γαλλική δημόσια συζήτηση, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Την ίδια στιγμή, ο απεσταλμένος του Τραμπ στην Πολωνία, Tom Rose, έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις. Δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι θα διακόψει κάθε επαφή με τον πρόεδρο του πολωνικού Κοινοβουλίου, Wlodzimierz Czarzasty, εξαιτίας των σχολίων του για τον Τραμπ.

Όπως επισημαίνεται, μεγάλο μέρος της οργής που εκφράζεται από τους Αμερικανούς πρέσβεις στρέφεται σε πολιτισμικά ζητήματα, απηχώντας το μήνυμα της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, η οποία περιέγραφε μια εικόνα «πολιτισμικής εξάλειψης» στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ έχει επίσης εντείνει τη δημόσια στήριξή του προς τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Viktor Orban, ενόψει μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης στις 12 Απριλίου, ενώ η Βουδαπέστη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον επόμενο μήνα μια συγκέντρωση της Conservative Political Action Conference, η οποία θα φέρει πολλά ονόματα του κινήματος MAGA στην Ουγγαρία.

Στο στόχαστρο βρίσκεται επίσης η ευρωπαϊκή ρύθμιση της τεχνολογίας, την οποία οι απεσταλμένοι παρουσιάζουν ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου, με έντονο παρασκηνιακό λόμπινγκ να λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες και σε εθνικές πρωτεύουσες.

Καθώς η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Teresa Ribera αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, οι διατλαντικές εντάσεις σχετικά με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες είναι απίθανο να υποχωρήσουν σύντομα.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/02/2026 - 17:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωσία: Στο τραπέζι η αποστολή καυσίμων στην Κούβα
Ειδήσεις

Ρωσία: Στο τραπέζι η αποστολή καυσίμων στην Κούβα

Η Alfa Romeo Junior Ibrida με 8 χρόνια εγγύηση και €2.000 όφελος στην τιμή
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Alfa Romeo Junior Ibrida με 8 χρόνια εγγύηση και €2.000 όφελος στην τιμή

Παραπέμπουν τον Βαρουφάκη σε δίκη για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών
Πολιτική

Παραπέμπουν τον Βαρουφάκη σε δίκη για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία
Ειδήσεις

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος
Ειδήσεις

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Η Ευρώπη που υποτίθεται ότι καταρρέει
Γιώργος Ραυτόπουλος

Η Ευρώπη που υποτίθεται ότι καταρρέει

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 17:13

Η AI κρατά όρθια τη Wall Street παρά τη βουτιά της Alphabet

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:11

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:48

Μαγιάρ: Συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ουγγρικής μειονότητας

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:45

Σοκαριστικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα - Με 45 μαχαιριές η δολοφονία της 39χρονης

Πολιτική
02/06/2026 - 16:39

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:31

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:26

ΕΕ: Σύσταση σε εννέα χώρες για σταδιακή άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του Σένγκεν

Ναυτιλία
02/06/2026 - 16:20

ΟΛΠ Α.Ε.:  Με δυναμική και ενεργή παρουσία στα Ποσειδώνια 2026

Πολιτική
02/06/2026 - 16:15

Τασούλας: Ελλάδα και Παναμάς ενισχύουν τη συνεργασία τους σε ναυτιλία, τουρισμό και εμπόριο

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:05

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ