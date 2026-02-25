Παραπέμπουν τον Βαρουφάκη σε δίκη για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών
Πολιτική
16:01 - 25 Φεβ 2026

Παραπέμπουν τον Βαρουφάκη σε δίκη για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών

Reporter.gr Newsroom
Σε ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ 25, γνωστοποίησε νωρίτερα σήμερα (25/2) ότι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Γιάνης Βαρουφάκης πρόκειται να δικαστεί για πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών, κάνοντας λόγο για «ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η κλήση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών» (στις 16 Δεκεμβρίου 2026) αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία επιπλέον απόδειξη της απόλυτης χειραγώγησής της από την κυβέρνηση και ειδικά την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μια χώρα όπου οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης καλλιεργούν σε σταθερή βάση τον κοινωνικό μηδενισμό και την απελπισία, η στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη αποδεικνύει ότι το σύστημα που συγκαλύπτει την αλήθεια στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, της Πύλου, των υποκλοπών κ.ά., επιλέγει τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 ως «επικίνδυνο» εχθρό του. Όχι τυχαία, γιατί και αυτός λέει την αλήθεια.

Στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε τιμή μας το μίσος τους εναντίον μας και εναντίον του γραμματέα μας.

Αν και η στάση της ελληνικής δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση έχει προσφέρει πλούσιο γέλιο στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και σε αυτούς που δεν συγκαταλέγονται στους υποστηρικτές του ΜέΡΑ25 και του γραμματέα του, η ιστορία αυτή δεν παύει να είναι επικίνδυνη. Η ιδέα να δικαστεί επικεφαλής πολιτικού κόμματος, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία του με ουσίες πριν από πολλές δεκαετίες, δεν είναι μια τυχαία και αθώα γκάφα. Αποτελεί μήνυμα μιας δικαιοσύνης η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και κυνηγά όποιον δεν γονατίζει σε αυτήν.

Στο ΜέΡΑ25 δεν θα σωπάσουμε. Ούτε για την προκλητική χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ούτε για το μείζον πρόβλημα των εξαρτήσεων, στο οποίο θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε με ειλικρίνεια και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και όχι με χωροφυλακίστικές αντιλήψεις του 1950.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα και δημοκράτη πολίτη, να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/02/2026 - 17:03
