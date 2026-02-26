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Καταθέσεις Κλίντον για τα αρχεία Επστάιν: Η Χίλαρι σήμερα, ο Μπιλ αύριο ενώπιον του Κογκρέσου
Ειδήσεις
11:30 - 26 Φεβ 2026

Καταθέσεις Κλίντον για τα αρχεία Επστάιν: Η Χίλαρι σήμερα, ο Μπιλ αύριο ενώπιον του Κογκρέσου

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, πρόκειται να καταθέσει σήμερα (26/2) ενώπιον της ειδικής επιτροπής του Κογκρέσου που ερευνά την υπόθεση του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν. Η κατάθεσή της θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών μέσω βιντεοσύνδεσης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της επιτροπής, αύριο Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, 79 ετών, ο οποίος εμπλέκεται στα αρχεία Επστάιν. Οι καταθέσεις του ζεύγους Κλίντον θα πραγματοποιηθούν επίσης μέσω βιντεοσύνδεσης, με στόχο να προστατευθεί η διαδικασία και να παραμείνει κεκλεισμένων των θυρών, ενώ δεν είναι σαφές ποιες πληροφορίες θα καταστούν δημόσιες.

Τα ντοκουμέντα των ερευνών περιλαμβάνουν φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον με τον Επστάιν, ανάμεσα στις οποίες εμφανίζεται να ποζάρει μαζί του φορώντας ταιριαστά μπλουζάκια, να συνοδεύεται από χορεύτρια ή να κάθεται με νεαρές γυναίκες μέσα σε ιδιωτικό τζετ. Ο πρώην πρόεδρος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε ποινικά αδικήματα σχετικά με τη γνωριμία του με τον Επστάιν.

Ο Μπιλ Κλίντον επισημαίνει ότι γνώριζε τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν είχε γνώση για τις σεξουαλικές παραβατικότητες του χρηματιστή και διέκοψε κάθε επαφή πριν από περίπου δύο δεκαετίες.

Η απόφαση των Κλίντον να καταθέσουν έρχεται μετά από μήνες άρνησης, καθώς οι Δημοκρατικοί φοβόντουσαν ποινική δίωξη για παρακώλυση του έργου του Κογκρέσου. Τελικά, συμφώνησαν να συνεργαστούν στις αρχές Φεβρουαρίου, αποτρέποντας έτσι την έναρξη διαδικασιών εναντίον τους από τους Ρεπουμπλικανούς, υπό την προεδρία του Τζέιμς Κόμερ, επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Τζέφρι Επστάιν διατηρούσε επί χρόνια ένα εκτεταμένο δίκτυο κακοποίησης, με θύματα δεκάδες νεαρές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Οι διασυνδέσεις του με την αμερικανική υψηλή κοινωνία και η ισχύς του στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο των ΗΠΑ έκαναν την υπόθεση εξαιρετικά περίπλοκη και πολυσυζητημένη. Ο ίδιος πέθανε το 2019 στη φυλακή, προφυλακισμένος και εν αναμονή της δίκης του.

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