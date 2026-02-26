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Ρωσία: Εξετάζεται ο αποκλεισμός πρόσβασης στο Telegram
Ειδήσεις
18:21 - 26 Φεβ 2026

Ρωσία: Εξετάζεται ο αποκλεισμός πρόσβασης στο Telegram

Reporter.gr Newsroom
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Οι ρωσικές αρχές φέρονται να έχουν καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για τον αποκλεισμό της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, με το μέτρο να εξετάζεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του RBC την Πέμπτη (26/2).

Επισημαίνεται ότι το Telegram συγκαταλέγεται στις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες επικοινωνίας στη Ρωσία, τόσο για ιδιωτικές συνομιλίες, όσο και για δημόσια κανάλια ενημέρωσης. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές το κατηγορούν ότι επιτρέπει τη διάδοση «παράνομου και εξτρεμιστικού περιεχομένου».

Από την πλευρά της, η εταιρεία απορρίπτει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα επιδιώκει να περιορίσει τη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε να ωθήσει τους χρήστες σε μια νέα κρατική πλατφόρμα, -παρόμοια με το Telegram-, με την ονομασία MAX.

Κατά το RBC, εφόσον εφαρμοστεί ο αποκλεισμός, το Telegram ενδέχεται να παραμείνει προσβάσιμο μόνο στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

Τέλος, σημειώνεται ότι στρατιωτικές πηγές, πολεμικοί ανταποκριτές και πολιτικά πρόσωπα έχουν επισημάνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή, τόσο για την επικοινωνία με τις οικογένειές τους, όσο και για επιχειρησιακές ανάγκες.

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