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ΗΠΑ: Κάτω του 6% το επιτόκιο στεγαστικών δανείων για πρώτη φορά από το 2022
Ειδήσεις
20:07 - 26 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Κάτω του 6% το επιτόκιο στεγαστικών δανείων για πρώτη φορά από το 2022

Reporter.gr Newsroom
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Ο μέσος όρος του επιτοκίου για τα μακροπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε αυτή την εβδομάδα κάτω από το 6% για πρώτη φορά από τα τέλη του 2022, εξέλιξη που θεωρείται θετική για όσους σχεδιάζουν να αγοράσουν κατοικία, καθώς ξεκινά η εαρινή περίοδος της αγοράς ακινήτων.  

Το επιτόκιο για το 30ετές σταθερό στεγαστικό δάνειο υποχώρησε στο 5,98% από 6,01% μία εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη η Freddie Mac. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το επιτόκιο βρισκόταν στο 6,76%.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το μέσο επιτόκιο κινούνταν κοντά στο 6%. Η πρόσφατη μείωση —η τρίτη διαδοχική— το φέρνει πλησιέστερα στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Σεπτεμβρίου 2022, όταν είχε διαμορφωθεί στο 5,89%.

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων διαμορφώνονται υπό την επίδραση πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι αποφάσεις της Federal Reserve για τα βασικά επιτόκια, αλλά και οι προσδοκίες των επενδυτών στην αγορά ομολόγων σχετικά με την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού. Συνήθως ακολουθούν την κατεύθυνση της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση των στεγαστικών δανείων.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφωνόταν στο 4,02% το μεσημέρι της Πέμπτης, έναντι 4,07% την προηγούμενη εβδομάδα.

Τους τελευταίους μήνες, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων καταγράφουν σταθερή αποκλιμάκωση, γεγονός που συνέβαλε στην άνοδο των πωλήσεων κατοικιών κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2025. Ωστόσο, η υποχώρηση δεν ήταν επαρκής για να αναστρέψει την καθοδική πορεία της αγοράς ακινήτων, η οποία ξεκίνησε το 2022, όταν τα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται από τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα της περιόδου της πανδημίας.

Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών στις ΗΠΑ παρέμειναν πέρυσι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια είναι φέτος πιο ευνοϊκά για τους αγοραστές, αυτό δεν στάθηκε αρκετό ώστε να ενισχυθούν οι πωλήσεις τον προηγούμενο μήνα, καθώς καταγράφηκε η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια και ο βραδύτερος ετήσιος ρυθμός πωλήσεων των τελευταίων άνω των δύο ετών.

Παρόλα αυτά, με το μέσο επιτόκιο του 30ετούς στεγαστικού να βρίσκεται πλέον κάτω από το 6% στην εκκίνηση της εαρινής περιόδου, εκτιμάται ότι μπορεί να δοθεί ώθηση σε υποψήφιους αγοραστές που έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στο τρέχον κόστος δανεισμού.

«Αν τα επιτόκια παραμείνουν κάτω από το 6%, οι αγοραστές και οι πωλητές θα αρχίσουν να επιστρέφουν στην αγορά», δήλωσε η Λίζα Στέρτεβαντ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Bright MLS. «Ο Μάρτιος είναι συνήθως η περίοδος που αρχίζει να εντείνεται η σεζόν αγοράς ακινήτων της άνοιξης και με τα επιτόκια στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και τρία μισά χρόνια, μπορεί να είναι μια εντυπωσιακή σεζόν αγοράς ακινήτων».

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