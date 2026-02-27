Γερμανία: Πτώση του πληθωρισμού το Φεβρουάριο σε αρκετά κομβικά κρατίδια

Ο πληθωρισμός υποχώρησε σε αρκετά γερμανικά κρατίδια τον Φεβρουάριο, όπως έδειξαν επίσημα στοιχεία σήμερα, Παρασκευή (27/2), υποδηλώνοντας μια πιθανή μείωση του εθνικού ρυθμού στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο πληθωρισμός υποχώρησε κάτω από το όριο του 2%, φτάνοντας το 1,8% σε ετήσια βάση στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το κρατίδιο με το μεγαλύτερο πληθυσμό, ενώ στη Βαυαρία ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 1,9% τον Φεβρουάριο από 2,1% τον Ιανουάριο. Στη Κάτω Σαξονία, ο πληθωρισμός υποχώρησε επίσης στο 1,9% από 2,1%.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προβλέπουν ότι ο εναρμονισμένος εθνικός δείκτης πληθωρισμού στη Γερμανία θα παραμείνει αμετάβλητος στο 2,1% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Την ίδια στιγμή, στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών, στο 1,7% τον Ιανουάριο, κάτω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκαλώντας ορισμένους πολιτικούς να προειδοποιήσουν ότι η αύξηση των τιμών ενδέχεται να επιβραδυνθεί υπερβολικά.