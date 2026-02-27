Η οικονομία της Ινδίας αναπτύσσεται ταχύτερα του αναμενομένου – Στο 7,8% η αύξηση του ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο

Η οικονομία της Ινδίας κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 7,8% το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους (Οκτώβριος–Δεκέμβριος), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 7,2%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο ο ρυθμός ανάπτυξης είχε διαμορφωθεί στο 8,2%.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν μετά την αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού της οικονομικής δραστηριότητας από την κυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των δεδομένων.

Τον Ιανουάριο, το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσε αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού του ΑΕΠ, του πληθωρισμού και της βιομηχανικής παραγωγής, επιδιώκοντας —όπως ανέφερε— ενίσχυση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της χρησιμότητας των στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, η Ινδία —η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία παγκοσμίως— μεταφέρει το έτος βάσης για τον υπολογισμό του ΑΕΠ στο οικονομικό έτος 2023, από το 2012 που ίσχυε έως σήμερα.

Σε έκθεσή του πέρυσι, το ΔΝΤ είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την ακρίβεια των ινδικών στατιστικών στοιχείων, αποδίδοντας στη χώρα βαθμολογία «C», τη δεύτερη χαμηλότερη στην αξιολόγησή του. Το Ταμείο είχε επισημάνει αδυναμίες όπως η χρήση «παρωχημένου έτους βάσης (2011/12)» και η αξιοποίηση δεικτών χονδρικών τιμών και ενιαίου αποπληθωριστή για τον υπολογισμό του πληθωρισμού, στοιχεία που —κατά την άποψή του— μπορούν να στρεβλώσουν τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη.

Ο γραμματέας του MoSPI, Σοράμπ Γκαργκ, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η νέα σειρά στοιχείων για το ΑΕΠ αναμένεται να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό τις επισημάνσεις του ΔΝΤ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η αξιολόγηση της χώρας θα βελτιωθεί.

Κατανάλωση και δασμοί

Κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου, η οικονομία της Ινδίας κατέγραψε επιλεκτική ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης, ιδίως σε χρυσό και αυτοκίνητα, λόγω της εορταστικής περιόδου. Ωστόσο, ήταν και το πρώτο πλήρες τρίμηνο κατά το οποίο οι Ινδοί εξαγωγείς επηρεάστηκαν πλήρως από τους αμερικανικούς δασμούς ύψους 50%.

Οι ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ επιβαρύνονται με τους συγκεκριμένους δασμούς από τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Έκτοτε, οι δύο χώρες κατέληξαν σε ενδιάμεση εμπορική συμφωνία που μείωσε τους δασμούς στο 18%.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε παράνομο μεγάλο μέρος του δασμολογικού καθεστώτος του Προέδρου Donald Trump. Η Ουάσιγκτον εφαρμόζει πλέον παγκόσμιο δασμό 10%, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να τον αυξήσει.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις που δημοσιοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, η ινδική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 7,4% στο οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026, έναντι 6,5% το προηγούμενο έτος. Η οικονομική έρευνα που δόθηκε επίσης στη δημοσιότητα ανέφερε ότι η επιβράδυνση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ δεν έχει ανακόψει τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Κλάδοι όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα θαλάσσια προϊόντα, τα κοσμήματα και πολύτιμοι λίθοι, τα εξαρτήματα αυτοκινήτων και τα δερμάτινα είδη συγκαταλέγονται στις βασικές ινδικές εξαγωγές που επηρεάστηκαν από τους αμερικανικούς δασμούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ινδικής κυβέρνησης, τα προϊόντα αυτά έχουν ήδη βρει εναλλακτικές αγορές.