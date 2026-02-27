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Βρετανία: Οι Πράσινοι κερδίζουν έδρα των Εργατικών στο Μάντσεστερ – Αυξάνεται η πίεση στον Στάρμερ
Ειδήσεις
12:49 - 27 Φεβ 2026

Βρετανία: Οι Πράσινοι κερδίζουν έδρα των Εργατικών στο Μάντσεστερ – Αυξάνεται η πίεση στον Στάρμερ

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικό πλήγμα για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ αποτελεί η νίκη του Green Party σε επαναληπτική εκλογή στην περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Ευρύτερου Μάντσεστερ, μια έδρα που οι Εργατικοί διατηρούσαν επί δεκαετίες. Το αποτέλεσμα εντείνει τη σεναριολογία γύρω από την ηγεσία του Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται ήδη υπό πίεση μετά τον διορισμό του Peter Mandelson ως πρέσβη στις ΗΠΑ, λόγω των παλαιότερων διασυνδέσεών του με τον Jeffrey Epstein, αλλά και έπειτα από διαδοχικές αποχωρήσεις συνεργατών από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Η υποψήφια των Πρασίνων, Χάνα Σπένσερ, 34 ετών, συγκέντρωσε 14.980 ψήφους (40,7%), καταγράφοντας την πρώτη νίκη του κόμματος σε επαναληπτική εκλογή και καθιστάμενη η πέμπτη βουλευτής των Πρασίνων στη Βουλή των Κοινοτήτων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το δεξιό Reform UK με 28,7% (10.578 ψήφοι), ενώ το Labour Party περιορίστηκε στην τρίτη θέση με 25,4% (9.364 ψήφοι).

Στην ομιλία της, η Σπένσερ τόνισε ότι «αντί να εργαζόμαστε για μια καλή ζωή, δουλεύουμε για να γεμίζουν οι τσέπες των δισεκατομμυριούχων», υπογραμμίζοντας πως το αίτημα για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης δεν είναι «ούτε ακραίο ούτε ριζοσπαστικό». Η εκλογική αναμέτρηση προκλήθηκε από την παραίτηση του πρώην βουλευτή των Εργατικών Άντριου Γκουίν λόγω προβλημάτων υγείας, μετά την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου 2024 οι Εργατικοί είχαν επικρατήσει στην ίδια περιφέρεια με σχεδόν 51%, στο κύμα νίκης που έφερε τον Στάρμερ στην εξουσία και έθεσε τέλος σε 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα καταδεικνύει μετατόπιση του εκλογικού σώματος πέρα από το παραδοσιακό δίπολο Εργατικών–Συντηρητικών. Ο πολιτικός επιστήμονας Τζον Κέρτις σημείωσε ότι οι Συντηρητικοί δέχονται πίεση από τα δεξιά μέσω του Reform UK, ενώ οι Εργατικοί αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρό ανταγωνισμό από τους Πράσινους στα αριστερά. Η εξέλιξη αυτή, όπως υπογραμμίζει, αμφισβητεί τη μέχρι πρότινος παραδοχή ότι οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο κερδίζονται στο κέντρο.

Η νίκη των Πρασίνων εκτιμάται ότι θα τους δώσει ώθηση ενόψει των τοπικών εκλογών του Μαΐου, αποδυναμώνοντας το επιχείρημα της «χαμένης ψήφου» που συχνά λειτουργούσε ανασταλτικά για τους ψηφοφόρους τους.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την πίεση προς τον Κιρ Στάρμερ, καθώς ενισχύει τις αμφιβολίες στο εσωτερικό των Εργατικών για τη δυναμική και τη σταθερότητα της ηγεσίας του, σε μια περίοδο όπου τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν εκθέτει χειρισμούς του στενού του κύκλου.

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