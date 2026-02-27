ΕΣΑμεΑ: Ζητά θεσμική θωράκιση για μετανάστες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία στην Ευρώπη

«Τα τρέχοντα συστήματα της ΕΕ σταματούν τα άτομα με αναπηρία στα σύνορά της, αφήνοντάς τους δίχως αξιοπρέπεια ή υποστήριξη», τονίζει ο πρόεδρος του EDF και της ΕΣΑμεΑ, Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν συστηματικό αποκλεισμό από τα συστήματα προστασίας, υποστήριξης και συμπερίληψης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις υποχρεώσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε απάντηση, το EDF και το IRAP εξέδωσαν από κοινού μια νέα έκθεση πολιτικής που δείχνει ότι τα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μη προσβάσιμα και εισάγουν διακρίσεις. Η έκθεση προσδιορίζει πέντε βασικά ζητήματα: την «αορατότητα» και την έλλειψη δεδομένων, τα μη προσβάσιμα συστήματα υποδοχής και ελέγχου, τον αποκλεισμό από την κοινωνική προστασία, τους κανόνες οικογενειακής επανένωσης που εισάγουν διακρίσεις και τις επιβλαβείς πρακτικές κράτησης και επιστροφής.

Η Elham Youssefian, διευθύντρια Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία και Προσβασιμότητας του IRAP, προειδοποίησε ότι: «...οι ολοένα και πιο περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την πρόσβαση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο με αναπηρία στα θεμελιώδη δικαιώματά τους εντός της ΕΕ».