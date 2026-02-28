Πώς αντέδρασε η διεθνής κοινότητα μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Με ανησυχία αντέδρασε η διεθνής κοινότητα στην επίθεση των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν που έχει βυθίσει όλη τη Μέση Ανατολή στο χάος και έχει δημιουργήσει γενικευμένη ένταση στην περιοχή.

Μακρόν: Ζητά σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τα πλήγματα «ξέσπασμα πολέμου» που «έχει σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», ανακοινώνοντας ότι η χώρα του θα ζητήσει «επείγουσα συνεδρίαση» του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακολούθως, κάλεσε το καθεστώς του Ιράν να «εισέλθει σε διαπραγματεύσεις καλής πίστης» για να τερματιστεί το πυρηνικό και βαλλιστικό του πρόγραμμα, τονίζοντας: «Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια όλων στη Μέση Ανατολή».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Αλίς Ρουφό δήλωσε ότι προτεραιότητα της χώρας της είναι η προστασία των πολιτών και των δυνάμεών της στην περιοχή.

Ανέφερε ακόμη ότι η Γαλλία «είχε λάβει πληροφορίες από το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας σχετικά με ένα προληπτικό χτύπημα», ενώ γνωρίζει ότι υπάρχει «κατάσταση μέγιστης επιφυλακής στο Ισραήλ» και «μια μεγάλη αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή, η οποία θα συμμετάσχει, ή τουλάχιστον θα είναι εκεί για την υπεράσπιση του Ισραήλ».

Φον ντερ Λάιεν – Κόστα: Εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις

Σε κοινή δήλωσή τους, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, χαρακτήρισαν τις εξελίξεις «εξαιρετικά ανησυχητικές» και προέτρεψαν όλες τις πλευρές να αποφύγουν κινήσεις που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση ή να υπονομεύσουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

«Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο», ανέφεραν.

Κάλας: Ύψιστης σημασίας η προστασία των αμάχων

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας χαρακτήρισε την κατάσταση «επικίνδυνη». Όπως σημείωσε, το καθεστώς του Ιράν «έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους» και «τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών, μαζί με την υποστήριξη τρομοκρατικών ομάδων, αποτελούν σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «η προστασία των αμάχων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αποτελεί προτεραιότητα», προσθέτοντας ότι η ναυτική αποστολή της ΕΕ παραμένει «σε υψηλή επιφυλακή» στην Ερυθρά Θάλασσα και «είναι έτοιμη να βοηθήσει να διατηρηθεί ο θαλάσσιος διάδρομος ανοιχτός».

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή. Εφόσον μάλιστα απαιτηθεί, θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

«Η ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Όλα τα συναφή θέματα θα απασχολήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα το απόγευμα».

Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, η Άλισον Χαρτ, δήλωσε ότι η Συμμαχία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ρομπέρτα Μέτσολα, από τη μεριά της, προειδοποίησε για τον κίνδυνο «ενός σπιράλ κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και πέραν αυτής».

Σάντσεθ: Απαιτούμε άμεση αποκλιμάκωση

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι απορρίπτει τη μονομερή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λέγοντας ότι συνιστά κλιμάκωση και οδηγεί σε πιο επισφαλή και επιθετική διεθνή τάξη.

Παράλληλα ανέφερε: «Απαιτούμε άμεση αποκλιμάκωση και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου», διευκρινίζοντας ότι απορρίπτει και τις ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος και των Φρουρών της Επανάστασης.

Γερμανία και Πολωνία: Είχαμε ενημερωθεί εκ των προτέρων

Κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας δήλωσε ότι το Βερολίνο είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα ισραηλινά πλήγματα και βρίσκεται σε στενή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους του.

«Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενημερώνεται για την κατάσταση, ενώ αναμένονται περαιτέρω διαβουλεύσεις μέσα στη μέρα.

Εν τω μεταξύ, το υπ. Εξωτερικών συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων και βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις γερμανικές πρεσβείες στο Ιράν και το Ισραήλ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπ. Εξωτερικών. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί η ειδική λίστα ετοιμότητας για απομάκρυνση Γερμανών πολιτών από την περιοχή, ενώ οι τοπικές αρχές δίνουν οδηγίες στους πολίτες για την προστασία τους.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι ανέφερε: «Χάρη στους διαύλους (επικοινωνίας) που διατηρούμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας γνωρίζαμε για τη στρατιωτική δράση που ανέλαβαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ».

Νορβηγία: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και διπλωματία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγία Έσπεν Μπαρθ Έιντε εκτίμησε ότι τα πλήγματα δεν είναι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», τονίζοντας: «Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από το Ισραήλ προληπτική, αλλά δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Μια προληπτική επίθεση προϋποθέτει την ύπαρξη άμεσης απειλής».

Παράλληλα προσέθεσε: «Ζητάμε από τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην εγκαταλείψουν την πιθανότητα εξεύρεσης διπλωματικών λύσεων στη σύγκρουση».

Κρεμλίνο: Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ έδειξε το πρόσωπό του

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας χαρακτήρισε τα πλήγματα «επικίνδυνη περιπέτεια» που απειλεί την περιοχή με «καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι «να καταστρέψουν τη συνταγματική τάξη και την κυβέρνηση ενός κράτους που τους είναι ανεπιθύμητο και αρνείται να υποκύψει στις επιταγές της βίας και της ηγεμονίας».

Ο Μεντβέντεφ σχολίασε, δε, ότι ο «ειρηνοποιός» Τραμπ έδειξε πάλι το αληθινό του πρόσωπο.

Ινδονησία: Να προτιμηθεί ο διάλογος και η διπλωματία

Τέλος, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραβόμπο Σουμπιάντο πρότεινε να μεσολαβήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να δηλώνει: «Η Ινδονησία καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προτιμήσουν τον διάλογο και τη διπλωματία».