Η Μέση Ανατολή φλέγεται: Αλλεπάλληλα πυρά μεταξύ Ιράν και Ισραήλ – Θρίλερ η τύχη του Χαμενεΐ

«Επική οργή» για τους Αμερικανούς, «βρυχηθμός του λιονταριού» για το Ισραήλ – μία επίθεση που έχει μετατρέψει από τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/2) τη Μέση Ανατολή σε «καζάνι» που βράζει, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Το πρώτο χτύπημα ήρθε λίγο μετά τις 08:00, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα στην Τεχεράνη, με τις πρώτες εκρήξεις να ακούγονται στα ανατολικά και βόρεια της πόλης. Λίγη ώρα μετά, αναρτήθηκε στα social media του Αμερικανού προέδρου ένα βίντεο, με τον ίδιο να επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ ακολούθησε διάγγελμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και ανακοίνωση του Χαμενεΐ δια της οποίας προειδοποιούσε για σφοδρή απάντηση.

Οι εξελίξεις «έτρεξαν» γρήγορα με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις κι από τις δύο πλευρές και συνεχείς πληροφορίες για εκατέρωθεν πλήγματα. Η Τεχεράνη απάντησε με την εκτόξευση δεκάδων βαλλιστικών πυραύλων, ενώ στη συνέχεια εκτόξευσε και drones· οι IDF ανακοίνωσαν ότι η αεροπορία τους διεξάγει «ευρεία επιδρομή σε αριθμό στρατιωτικών στόχων» στο δυτικό Ιράν.

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Εκρήξεις από αναχαίτηση πληγμάτων ακούγονται συνεχώς σε πλήθος αραβικών χωρών, με αποτέλεσμα ολόκληρη η Μέση Ανατολή να μυρίζει μπαρούτι.

Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ, Μανάμα, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία βρέθηκαν στο μάτι του «κυκλώνα» και έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους. ΗΑΕ, Κουβέιτ και Κατάρ ανακοίνωσαν ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν στις επιθέσεις, ενώ η φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ στο Ιράκ εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι θα ξεκινήσει επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις.

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής συνομιλούν μεταξύ τους, προσπαθώντας να προετοιμαστούν και φοβούμενοι πού θα οδηγήσει η κλιμάκωση.

Νωρίς το απόγευμα, ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε μήνυμά του ότι ο «πόλεμος είναι παράνομος» και ξεκαθάρισε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες και «έτοιμες να δώσουν ένα γερό μάθημα στους εχθρούς».

Ένας πόλεμος μακράς διάρκειας

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα διεθνή μέσα, όλα δείχνουν πως ξεκίνησε ένας πόλεμος μακράς διάρκειας, καθώς ο σχεδιασμός των ΗΠΑ είναι να χωρίσουν την επίθεση σε φάσεις και να προχωρούν αξιολογώντας τις εξελίξεις.

Οι New York Times μετέδωσαν ότι η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές μέρες και πως το Ισραήλ θα επικεντρωθεί σε «αποθήκες πυραύλων, εγκαταστάσεις παραγωγής και εκτοξευτές» του Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να στοχεύσουν «το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και επιπλέον στόχους που συνδέονται με τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης και την κυβέρνηση».

Όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, κάθε δύναμη έχει αναλάβει τον δικό της ρόλο: οι ΗΠΑ αφοσιώνονται στους στρατιωτικούς στόχους, με έμφαση στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, τα drones και γενικότερα τμήματα που αφορούν την στρατιωτική προετοιμασία του Ιράν, όπως τα λιμάνια.

Οι Ισραηλινοί, από την άλλη, φαίνεται να στοχεύουν στην ιρανική πολιτική ηγεσία και τον αποκεφαλισμό της. Έτσι χτύπησαν κρατικά κτίρια και κτίρια διοίκησης και ελέγχου, με στόχους που ξεφεύγουν από το να πλήξουν μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

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Θολό το τοπίο για την τύχη του Χαμενεΐ

Το ενδιαφέρον των αναλυτών και των μέσω στρέφεται και στον αντίκτυπο της επιχείρησης στο εσωτερικό των χωρών.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε μία άτυπη ενημέρωση Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών αντιπροσώπων, ωστόσο δεν είχε πάρει το «πράσινο φως» από το Κογκρέσο πριν την έναρξη της επιχείρησης, γεγονός που γεννά προβληματισμό και ανησυχία.

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Νωρίτερα πληροφορίες έκαναν λόγο για νέο διάγγελμα Τραμπ μέσα στη μέρα, ωστόσο ο Λευκός Οίκος διέψευσε ως ανακριβή τη συγκεκριμένη διαρροή.

Όσο για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η επίθεση αναμένεται να τονώσει τη δημοφιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού ενόψει των εκλογών.

Παράλληλα, θολό παραμένει ακόμη το τοπίο σχετικά με την τύχη του Χαμενεΐ, με ιρανικά μέσα να αναφέρουν ότι έχει καταφύγει σε ασφαλές μέρος εκτός Τεχεράνης, αλλά διαρροές από το Ισραήλ να σημειώνουν ότι διεξάγεται έρευνα για να εντοπιστεί και να διαλευκανθεί εάν είναι ζωντανός.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα οι NYT δημοσίευσαν μία δορυφορική φωτογραφία στην οποία αποτυπώνεται η κατοικία του κατεστραμμένη, μετά από πλήγμα που δέχτηκε. Οι ισραηλινές αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν σημείωσαν ότι τόσο ο Χαμενεΐ, όσο και ο Πεζεσκιάν αποτελούσαν στόχους της αρχικής τους επίθεσης.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σύμφωνα με πληροφορίες τους ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν βρισκόταν στην κατοικία του την ώρα του χτυπήματος. Ωστόσο, δεν δίνουν καμία περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το αν κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, στοχοθετήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ αντίστοιχη πληροφορία διέρρευσε και για τον Ιρανό Υπ. Άμυνας, χωρίς όμως να έχει ακόμη επαληθευτεί από επίσημα χείλη.

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Αυξημένη ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Όπως το καλοκαίρι του 2025 με τον «πόλεμο των 12 ημερών» μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, έτσι και τώρα τα Στενά του Ορμούζ έχουν βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.

Το σκηνικό της πολεμικής ανάφλεξης έχει μεταφερθεί και στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, με τους φόβους για την «επόμενη μέρα» στα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τη Βόρεια Αραβική Θάλασσα να εντείνονται.

Ενδείξεις για την κρισιμότητα της κατάστασης δόθηκαν ήδη από τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν εκδόθηκε διεθνής ναυτιλιακή ειδοποίηση με σύσταση να αναβληθεί η διέλευση πλοίων με αμερικανική σημαία από τα Στενά ή πλοίων φορτωμένων με αμερικανικό φορτίο, λόγω φόβων για ιρανική αντίδραση.

Οι σχετικές πληροφορίες κάνουν λόγο για προληπτική κίνηση, καθώς εκτιμάται ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιδιώξει ασύμμετρη απάντηση, με τα Στενά – από όπου διέρχεται μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου – να αποτελούν στρατηγικό «μοχλό πίεσης».

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επικοινώνησε με τις εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και να τους παρασχεθούν σχετικές οδηγίες.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και διατηρεί τακτική επικοινωνία με τα πλοία υπό ελληνική σημαία.

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Ανησυχία για την αντίδραση των αγορών

Οι αντιδράσεις της επενδυτικής κοινότητας δύσκολα μπορούν να καταγραφούν προς το παρόν, αφού οι διεθνείς αγορές είναι κλειστές. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι από Δευτέρα, με το άνοιγμα των χρηματαγορών, θα ξεκινήσει μία εβδομάδα μεγάλων διακυμάνσεων και πως το πετρέλαιο θα «σκαρφαλώσει» σε νέα υψηλά, εξαιτίας της γεωπολιτικής έντασης.

Ένα πρώτο σήμα δίνει ήδη η αγορά crypto, με το Bitcoin να «παίζει» κάτω από τα 65.000 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες άνω του 1% σε 24ωρη βάση, ενώ και τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινούνται στα «κόκκινα».

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