Συναγερμός στην Κύπρο: Εκκενώθηκαν οι βρετανικές βάσεις – Φρεγάτες και F-16 στέλνει η Ελλάδα

Σε Κύπρο και Ελλάδα φτάνει πια το... οστικό κύμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου δέχθηκε επίθεση drones ενώ συναγερμός σήμανε ακόμα στο αεροδρόμιο της Πάφου, όπου βρίσκεται και η βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», την οποία έχουν αναλάβει οι Αμερικανοί. Η Ελλάδα ανέλαβε δράση με αποστολή φρεγατών και F-16 στην περιοχή.

Η κινητοποίηση στη βάση του Ακρωτηρίου είναι έντονη από το πρωί της Δευτέρας (2/3), με τις σειρήνες να ηχούν και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται. Η βάση εκκενώθηκε με μήνυμα που στάλθηκε στο προσωπικό να κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας».

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους στη βρετανική βάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ολόκληρη η περιοχή είναι σε αναταραχή, αφού δόθηκαν οδηγίες από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, στον δήμαρχο Κουρίου να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση. Αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.

Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στους Φρουρούς της Επανάστασης ανέφεραν ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν ως στόχο τη βρετανική βάση RAF (Ακρωτήρι) στην Κύπρο.

{https://x.com/In_Cyprus/status/2028413177692606788}

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι «δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως».

{https://x.com/letymbiotis/status/2028427844892647785}

Εκκένωση της βάσης στη Δεκέλεια και του αεροδρομίου της Πάφου

Εν τω μεταξύ, εντολή εκκένωσης βγήκε και για τη βάση στη Δεκέλεια, αλλά και για το αεροδρόμιο της Πάφου, όπου προκλήθηκε αναστάστωση, καθώς ελήφθησαν πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» από drone.

Έτσι, λίγο μετά τις 12:00 το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του διεθνούς αεροδρομίου βγήκε από τα κτήρια και είναι συγκεντρωμένο στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών. Μετά τις 14:00, αφότου ανακοινώθηκε η αναχαίτιση των δύο drones, οι αρμόδιοι κάλεσαν τους υπαλλήλους του αεροδρομίου να επιστρέψουν στα πόστα τους, ενώ και οι πτήσεις αρχίζουν και πάλι βάσει του αρχικού προγράμματος.

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Με δύο φρεγάτες και δύο F 16 ενισχύει η Ελλάδα την Κύπρο

Στην αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» κι της φρεγάτας «Ψαρά», τύπου ΜΕΚΟ, που θα είναι εξοπλισμένη με το αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» της ΕΑΒ, προχωρά η Ελλάδα, ύστερα από απόφαση του ΚΥΣΕΑ όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/3) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αποστολή ζεύγους μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνάς της απέναντι στις υφιστάμενες απειλές. Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρος, ο ίδιος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα μεταβούν την Τρίτη (3/3) στη Λευκωσία. Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε συνεχή εγρήγορση οι Κυπριακές Αρχές και η πολιτική ηγεσία

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστας Κληρίδης, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ότι «οι πρόσφατες εξελίξεις επιτάσσουν όπως τεθεί το συντομότερο στο προσκήνιο τo θέμα των Βρετανικών Βάσεων».

Eικόνες από τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο - Κάμερες κατέγραψαν 4 επιθέσεις μέσα στη νύχτα:

Η επίθεση εναντίον των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη «χωρίς καν τη γνώση των αρχών της Δημοκρατίας, φέρνει με τον πιο απτό τρόπο ξανά στο προσκήνιο την απαράδεκτη κατάσταση από πλευράς Διεθνούς Δικαίου του καθεστώτος των Βάσεων», αναφέρει ακόμη.

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Σημειώνεται ότι η κυπριακή αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί. Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα και έχει στηθεί Κέντρο Κρίσεως στο Αρχηγείο.

Ακόμη, όπως έγινε γνωστό λίγο πριν τις 12:00 αναβλήθηκε – με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας – το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο (2/3 και 3/3).

Εν τω μεταξύ, ο Κύπριος ευρωβουλευτής, Λουκάς Φουρλάς, ανακοίνωσε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί ευρωπαϊκή υπόθεση και απαιτεί άμεση και συντονισμένη αντίδραση.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδίως μετά τα πλήγματα στη βρετανική βάση της Κύπρου, έχουν προκαλέσει ανησυχία και στο ψευδοκράτος, με τον κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Έρχιουμαν, να τονίζει ότι πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική το συντομότερο δυνατόν και να τεθούν σε εφαρμογή οι μηχανισμοί της διπλωματίας και του διαλόγου, ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις και οι θάνατοι.

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