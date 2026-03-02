Αύξηση +8% στις τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν υψηλές τις επόμενες ημέρες λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς αξιολογούν τον αντίκτυπο στις προμήθειες, ιδίως στις ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο ενισχύονται τη Δευτέρα (2/3) πάνω από 8% και συγκεκριμένα 8,15% στα 72.45 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας σε πολυμήνα υψηλά. Την ίδια στιγμή, αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζει και το Brent κατά 8,30% στα 78,97 δολάρια ανά βαρέλι, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει χτυπώντας το Ισραήλ και τουλάχιστον επτά ακόμα χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε δεξαμενόπλοια και πολλοί ιδιοκτήτες πλοίων, πετρελαϊκοί κολοσσοί και εμπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις αποστολές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η τιμή του Brent θα κυμανθεί μεταξύ 80 και 90 δολαρίων ανά βαρέλι τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα στο βασικό τους σενάριο, όπως ανέφεραν σε σημείωμά τους. Η τράπεζα προβλέπει ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν στα 70 δολάρια ανά βαρέλι εάν υπάρξει αποκλιμάκωση.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι υπάρχει ένα πραγματικό «πριμ κινδύνου» 18 δολαρίων ανά βαρέλι στις τιμές του αργού, όπως ανέφερε σε σημείωμά της την Κυριακή (1/3). Η τράπεζα προβλέπει ότι αυτό το εκτιμώμενο πριμ μπορεί να περιοριστεί στα 4 δολάρια αν μόνο το 50% των ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ διακοπεί για ένα μήνα.

«Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να αυξηθούν σημαντικά περισσότερο εάν η αγορά απαιτήσει πριμ για τον κίνδυνο πιο επίμονων διαταραχών στην προσφορά», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμά τους.

Η Wood Mackenzie δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν ενδεχομένως να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι εάν οι ροές δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν αποκατασταθούν γρήγορα.

«Η διαταραχή δημιουργεί διπλό σοκ στην προσφορά: όχι μόνο σταματούν οι τρέχουσες εξαγωγές μέσω του Στενού, αλλά οι πρόσθετοι όγκοι της OPEC+ και, τελικά, η μεγαλύτερη μερίδα της εφεδρικής ικανότητας της OPEC – που συνήθως αποτελεί βασικό μοχλό για την ισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου – δεν είναι προσβάσιμα όσο ο διάδρομος παραμένει κλειστός», ανέφεραν οι αναλυτές της Wood Mackenzie σε σημείωμά τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο OPEC+ συμφώνησε να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια ανά ημέρα για τον Απρίλιο.

Οι αναλυτές της Société Générale δήλωσαν τη Δευτέρα ότι το πιο πιθανό σενάριο για τις τιμές του πετρελαίου είναι μια σύντομη άνοδος, ακολουθούμενη από μερική υποχώρηση, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι η συνέχιση της προμήθειας είναι αξιόπιστη.

Η Bernstein ανέβασε την εκτίμησή της για την τιμή Brent το 2026 από 65 δολάρια ανά βαρέλι σε 80 δολάρια, αλλά θεωρεί ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 120-150 δολάρια ανά βαρέλι σε ένα ακραίο σενάριο παρατεταμένης σύγκρουσης.

Τεράστια άνοδος στο φυσικό αέριο - Ενίσχυση για χρυσό και ασήμι

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο συνεχίζει την ιλιγγιώδη ανοδική του πορεία, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 28,915% και την τιμή της μεγαβατώρας να σκαρφαλώνει στα 41.200 δολάρια.

Παράλληλα, μικτές είναι οι τάσεις στα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός κερδίζει 3,02% στα 5,405.76 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχύεται αντίστοιχα κατά 2,31% στα 95.293 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός υποχωρεί αυτή τη στιγμή κατά 0,32% στα 6.0413 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο ενισχύεται 0,74% ευρώ στα 1,1725 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχύεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,59% στα 1,3406 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα κερδίζει ελαφρώς 0,16% έναντι του ευρώ στη 0,8747 λίρα ανά ευρώ.