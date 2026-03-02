Bloomberg: Σε επιφυλακή η Ευρώπη καθώς οι εχθροπραξίες πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο το έδαφός της

Η Ευρώπη κινδυνεύει να παρασυρθεί σε έναν ακόμη πόλεμο, καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο. Βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο αποτέλεσε στόχο επιθέσεων με drones το πρωί, σε ένα χτύπημα που σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες αφότου ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε στις ΗΠΑ άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος -που ασκεί αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ- δήλωσε ότι η χώρα δεν ήταν ο στόχος της επίθεσης. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ξεχωριστά ότι η χώρα «δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο και δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε τα «αδιάκριτα στρατιωτικά πλήγματα» του Ιράν που ακολούθησαν τις αρχικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επρόκειτο να ηγηθεί σήμερα (2/3) συνεδρίασης του κολεγίου ασφάλειας του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω η στάση της Ένωσης. Παράλληλα, κεκλεισμένων των θυρών, το μπλοκ των 27 κρατών-μελών εξετάζει και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή στο συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν στα ιρανικά πλήγματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα αμερικανικά αποθέματα και, κατ’ επέκταση, την αμερικανική στήριξη προς την Ουκρανία, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ και πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Από την άλλη πλευρά, επιθέσεις σε ιρανικά οπλικά αποθέματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των παραδόσεων όπλων προς τη Ρωσία - με τη Μόσχα να είναι πιθανό να επικεντρώσει τους δικούς της πόρους στον ουκρανικό πόλεμο, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν την άμυνά τους. Η ομάδα E3, που αποτελείται από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα επιτρέψει «αναγκαία και αναλογική αμυντική δράση για την καταστροφή της ικανότητας του Ιράν» να πλήττει τα συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή.

Ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σταθμίζουν την απάντησή τους, η σύγκρουση προκαλεί αναταράξεις στις αγορές. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κατέγραψαν νωρίτερα άλμα, εν μέσω φόβων για σοβαρή διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ η προοπτική παρατεταμένης αστάθειας και υψηλότερων τιμών πετρελαίου ωθεί τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ο χρυσός και το ελβετικό φράγκο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους New York Times ότι προτίθεται οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν να συνεχιστούν για τις επόμενες τέσσερις έως πέντε εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι αποστολές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ ενδέχεται να παραμείνουν σταματημένες, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου των τιμών ενέργειας στο άμεσο μέλλον.