ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bloomberg: Σε επιφυλακή η Ευρώπη καθώς οι εχθροπραξίες πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο το έδαφός της
Ειδήσεις
16:22 - 02 Μαρ 2026

Bloomberg: Σε επιφυλακή η Ευρώπη καθώς οι εχθροπραξίες πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο το έδαφός της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρώπη κινδυνεύει να παρασυρθεί σε έναν ακόμη πόλεμο, καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο. Βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο αποτέλεσε στόχο επιθέσεων με drones το πρωί, σε ένα χτύπημα που σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες αφότου ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε στις ΗΠΑ άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.        

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος -που ασκεί αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ- δήλωσε ότι η χώρα δεν ήταν ο στόχος της επίθεσης. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ξεχωριστά ότι η χώρα «δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο και δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε τα «αδιάκριτα στρατιωτικά πλήγματα» του Ιράν που ακολούθησαν τις αρχικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επρόκειτο να ηγηθεί σήμερα (2/3) συνεδρίασης του κολεγίου ασφάλειας του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω η στάση της Ένωσης. Παράλληλα, κεκλεισμένων των θυρών, το μπλοκ των 27 κρατών-μελών εξετάζει και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή στο συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν στα ιρανικά πλήγματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα αμερικανικά αποθέματα και, κατ’ επέκταση, την αμερικανική στήριξη προς την Ουκρανία, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ και πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Από την άλλη πλευρά, επιθέσεις σε ιρανικά οπλικά αποθέματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των παραδόσεων όπλων προς τη Ρωσία - με τη Μόσχα να είναι πιθανό να επικεντρώσει τους δικούς της πόρους στον ουκρανικό πόλεμο, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν την άμυνά τους. Η ομάδα E3, που αποτελείται από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα επιτρέψει «αναγκαία και αναλογική αμυντική δράση για την καταστροφή της ικανότητας του Ιράν» να πλήττει τα συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή.

Ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σταθμίζουν την απάντησή τους, η σύγκρουση προκαλεί αναταράξεις στις αγορές. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κατέγραψαν νωρίτερα άλμα, εν μέσω φόβων για σοβαρή διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ η προοπτική παρατεταμένης αστάθειας και υψηλότερων τιμών πετρελαίου ωθεί τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ο χρυσός και το ελβετικό φράγκο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους New York Times ότι προτίθεται οι βομβαρδισμοί κατά του Ιράν να συνεχιστούν για τις επόμενες τέσσερις έως πέντε εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι αποστολές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ ενδέχεται να παραμείνουν σταματημένες, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου των τιμών ενέργειας στο άμεσο μέλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φον Ντερ Λάιεν για Μέση Ανατολή: Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική
Ειδήσεις

Φον Ντερ Λάιεν για Μέση Ανατολή: Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική

Χέγκσεθ: Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Όμιλος ΔΕΗ – Georgetown University: Στρατηγική συνεργασία για την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Όμιλος ΔΕΗ – Georgetown University: Στρατηγική συνεργασία για την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή
Ειδήσεις

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο
Ειδήσεις

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Εμπορεύματα

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ