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Sky News: Η Κίνα μπορεί να είναι ο «αθέατος» κερδισμένος από την κρίση ΗΠΑ – Ιράν
Ειδήσεις
23:25 - 02 Μαρ 2026

Sky News: Η Κίνα μπορεί να είναι ο «αθέατος» κερδισμένος από την κρίση ΗΠΑ – Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία στο Πεκίνο, όμως, όπως επισημαίνει ανάλυση του Sky News, μια παρατεταμένη εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν θα μπορούσε να δημιουργήσει στρατηγικά και γεωπολιτικά οφέλη για την Κίνα.

Το Πεκίνο καταδίκασε με αυστηρότητα τις αμερικανικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας την αρχή της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών. Ο Κινέζος ΥΠΕΞ, Wang Yi, χαρακτήρισε την επίθεση «απροκάλυπτη δολοφονία» και «απαράδεκτη», ενώ έκανε λόγο για επιστροφή στον «νόμο της ζούγκλας».

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η Κίνα αντιμετωπίζει ανησυχίες, καθώς θεωρεί το Ιράν σημαντικό αντίβαρο στην αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή και κύριο προμηθευτή πετρελαίου – απορροφώντας περίπου το 80% των εξαγωγών του. Ωστόσο, σε στρατηγικό βάθος, μια παρατεταμένη αμερικανική εμπλοκή θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη στρατιωτική και πολιτική επιρροή των ΗΠΑ, εξαντλώντας πόρους και περιορίζοντας την υποστήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης σε νέες επεμβάσεις.

Αυτό ενισχύει το αφήγημα της Κίνας ότι οι ΗΠΑ λειτουργούν ως αποσταθεροποιητική δύναμη με ιδιοτελή κίνητρα, αφήγημα που βρίσκει ανταπόκριση σε χώρες του Παγκόσμιου Νότου. Παράλληλα, η συγκυρία μπορεί να προσφέρει περιθώρια κινήσεων σε θέματα υψηλής προτεραιότητας για το Πεκίνο, όπως η Ταϊβάν, καθώς η στρατηγική απορρόφηση των ΗΠΑ αλλού δημιουργεί νέες ευκαιρίες.

Η κινεζική ηγεσία παραμένει όμως επιφυλακτική. Η δημόσια παρότρυνση του Τραμπ προς τους Ιρανούς να εξεγερθούν προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι «λαϊκές επαναστάσεις» θεωρούνται μεγάλος κίνδυνος για την περιφερειακή ισορροπία και την πολιτική σταθερότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο σε τέσσερις εβδομάδες, μια συνάντηση με υψηλό συμβολισμό σε περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας.

Η ανάλυση του Sky News καταλήγει ότι, παρά τα ενδεχόμενα στρατηγικά οφέλη, η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα και παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

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