Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε με σφοδρότητα Ιράν και Χεζμπολάχ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να «βομβαρδίζει με σφοδρότητα το Ιράν», προσθέτοντας ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα στοχοποιηθεί με «ακόμα μεγαλύτερη δύναμη».

«Συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε το Ιράν με σφοδρότητα. Οι πιλότοι μας πετούν πάνω από το Ιράν και την Τεχεράνη, καθώς και τον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ έκανε σοβαρό λάθος όταν μας επιτέθηκε. Έχουμε ήδη απαντήσει με δύναμη και θα απαντήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη», είπε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Παλμαχίμ στο κεντρικό Ισραήλ.

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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα (3/3), καθώς ο πόλεμος μαίνεται για τέταρτη ημέρα, εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων σε όλο το Ιράν.

«Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Ιράν, ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την παραγωγή όπλων, ιδίως βαλλιστικών πυραύλων», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

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Διευκρίνισε, επίσης, ότι στοχοθέτησε «δεκάδες στόχους που συνδέονται με το δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών και χώρων αποθήκευσης» στο Ισφαχάν, που βρίσκεται στο κεντρικό Ιράν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν το κτίριο που στεγάζει τη «Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων», θεσμός επιφορτισμένος με την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη που θα διαδεχθεί τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, επίσης, μετέδωσαν πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους κατοίκους περιοχών της ιρανικής πρωτεύουσας ενόψει επικείμενων επιδρομών.

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