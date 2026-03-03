Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο – Ιρανικά χτυπήματα σε όλη τη Μέση Ανατολή

Για τέταρτη μέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εισέρχεται πλέον σε μία νέα ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, καθώς το Ισραήλ ανέπτυξε χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο, ενώ συνεχίζει να πλήττει στόχους και στο εσωτερικό του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι «οι πύλες της κόλασης» έχουν ανοίξει για τους εχθρούς του Ιράν και προειδοποίησαν Ισραήλ και ΗΠΑ να περιμένουν «συνεχείς τιμωρητικές επιθέσεις».

Οι Αμερικανοί, από τη μεριά τους, προειδοποιούν την Τεχεράνη ότι τα χειρότερα έπονται. Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (3/3), ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social: «Η αεράμυνά τους, η αεροπορία τους, το ναυτικό τους και η ηγεσία τους χάθηκαν. Τώρα θέλουν να μιλήσουν. Είπα: Είναι πολύ αργά!».

Εν τω μεταξύ, από το πρωί, οι Ιρανοί απαντούν με αλλεπάλληλα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στα αραβικά κράτη, καθώς και στο ισραηλινό έδαφος, ενώ χθες (2/3) χτύπησαν και την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ. Παράλληλα, αξιωματικός του Ιράν προειδοποίησε πως θα «βάλει φωτιά» σε όποιο πλοίο αποπειραθεί να περάσει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στην ενέργεια εντείνονται.

Σύμφωνα με τον νεώτερο απολογισμό της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου:

Τουλάχιστον 787 έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στο Ιράν από τις επιθέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ.

μέχρι στιγμής στο Ιράν από τις επιθέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ. Τουλάχιστον 153 πόλεις σε όλη τη χώρα έχουν πληγεί από τις πρόσφατες επιθέσεις.

από τις πρόσφατες επιθέσεις. Συνολικά 504 τοποθεσίες έχουν πληγεί μέχρι στιγμής από τις επιθέσεις.

μέχρι στιγμής από τις επιθέσεις. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων επιθέσεων ανέρχεται σε 1.039.

Σύμφωνα με την αμερικανική ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), 742 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 176 παιδιά.

Εν τω μεταξύ, η Κύπρος παραμένει σε κατάσταση συναγερμού και η Αθήνα αποφάσισε την αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, για να ενισχύσει την αεράμυνα στην περιοχή. Δύο ζεύγη F-16 βρίσκονται ήδη στην Κύπρο, στο δρόμο είναι και οι δύο ελληνικές φρεγάτες, ενώ το πρωί της Τρίτης (3/3) προσγειώθηκε στο νησί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα ασφαλείας στη Λάρνακα είναι αυξημένα, με περισσότερες περιπολίες και φρούρηση συγκεκριμένων σημείων στην πόλη, όπως μεταδίδει ο «Φιλελεύθερος».

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Στα ΗΑΕ, ο απολογισμός μέχρι στιγμής από τις επιθέσεις του Ιράν είναι: 3 νεκροί και 68 τραυματίες. Σύμφωνα με το Υπ. Άμυνας εκτοξεύτηκαν 186 πύραυλοι εναντίον της χώρας, εκ των οποίων οι 172 καταρρίφθηκαν, ενώ εκτοξεύτηκαν και 812 ιρανικά drones, 755 από αυτά αναχαιτίστηκαν.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις:

- Το πρωί της Τρίτης (3/3) το Ισραήλ πραγματοποίησε χερσαία επίθεση στον Λίβανο, με αποτέλεσμα τα λιβανέζικα στρατεύματα να βρίσκονται σε φάση οπισθοχώρησης.

- Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε απειλές προς τους IDF, λέγοντας ότι αν θέλουν «ανοιχτό πόλεμο», θα τον έχουν. Αργότερα, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες και drones προς το βόρειο Ισραήλ.

{https://x.com/akshay_vicky/status/2028756773646332292}

- Λίγο αργότερα, ανακοινώθηκε από το Ισραήλ ότι το «δεξί χέρι» του διοικητή της δύναμης Quds του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Ρεζά Χαζάι, σκοτώθηκε στον Λίβανο.

- Εν τω μεταξύ, οι IDF ανακοίνωσαν ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε το συγκρότημα ηγεσίας του ιρανικού καθεστώτος, ένα ίδρυμα στρατιωτικής εκπαίδευσης και «πρόσθετες βασικές υποδομές του καθεστώτος».

Δείτε live εικόνα από τη Βηρυτό:

- Λίγο μετά τις 11:00, σειρήνες άρχισαν και πάλι να ηχούν στο Ισραήλ εν μέσω ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους, μετά πα παύση περίπου 10 ωρών.

- Αργότερα, σειρά εκρήξεων ακούστηκαν στη Ντόχα του Κατάρ και στη Μανάμα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με το AFP. Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις και σε μια αμερικανική βάση στο Κατάρ.

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- Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας επιβαβαίωσε ότι, με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες, έχουν προκληθεί «ορισμένες ζημιές» στην είσοδο των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ.

- Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διέταξε την υποχρεωτική αναχώρηση του μη απαραίτητου διπλωματικού προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους από τις χώρες: Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ιράκ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αργότερα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ κάλεσε τους Αμερικανούς να φύγουν από τη χώρα μέσω Αιγύπτου.

- Η Βρετανία ανακοίνωσε πως οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν στις συγκρούσεις σε αμυντικό πλαίσιο, λόγω του κινδύνου που αντιμετωπίζουν Βρετανοί πολίτες. Παράλληλα, ετοιμάζεται - σύμφωνα με τους The Times - να στείλει πολεμικό πλοίο στην Κύπρο. Η Γαλλία, απ' τη μεριά της, σχεδιάζει να αποστείλει συστήματα αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής άμυνας.

- Συντρίμμια από κατάρριψη drone προκάλεσαν πυρκαγιά στο λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ, όπου βρίσκεται η Βιομηχανική Ζώνη Πετρελαίου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

{https://x.com/Goreunit/status/2028761942916280717}

- Το εμπορικό λιμάνι του Ομάν επλήγη από drones, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ, τα οποία σημειώνουν επίσης ότι η κατάσταση ετέθη γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς θύματα.

- Ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε πως η Γαλλία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τους εταίρους της, εάν αυτοί ζητήσουν βοήθεια μετά από ιρανικά αντίποινα, και διατηρεί το δικαίωμα να παρέμβει.

- Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι οι Χούθι κατέρριψαν drone των ΗΠΑ στα υψίπεδα Al-Maraqasheh στην επαρχία Abyan, στη νότια Υεμένη.

- Στην Ελλάδα, εντείνεται η ανησυχία για τους εγκλωβισμένους Έλληνες στη Μέση Ανατολή. Ο Υφ. Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, είπε το πρωί της Τρίτης (3/3) ότι το σχέδιο εκκένωσης θα ενεργοποιηθεί μόλις καταστεί εφικτό, δηλαδή εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος.

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- Το ράλι στο πετρέλαιο συνεχίζεται, με το αργό να ανεβαίνει πάνω από τα 82 δολάρια και το φυσικό αέριο να σημειώνει άνοδο γύρω στο 26% που το φέρνει στα 56 ευρώ. Εν τω μεταξύ, πτωτικά κινούνται τα χρηματιστήρια σε Ασία και Ευρώπη και η κλιμάκωση της κρίσης προκαλεί έντονη ανησυχία για τη σταθερότητα της οικονομίας και την προσφορά ενέργειας.

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