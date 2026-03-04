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ΕΕ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενισχύει την αίσθηση του κατεπείγοντος για ενίσχυση στρατηγικών τομέων
Ειδήσεις
16:19 - 04 Μαρ 2026

ΕΕ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενισχύει την αίσθηση του κατεπείγοντος για ενίσχυση στρατηγικών τομέων

Reporter.gr Newsroom
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Ανάμεσα στις πολλές συνέπειες του κλιμακούμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, η αναταραχή ενισχύει την αίσθηση του κατεπείγοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση στρατηγικών τομέων. Αυτό είναι το πλαίσιο που έθεσε σήμερα ο επίτροπος Βιομηχανίας της ΕΕ, Στεφάν Σεζουρνέ, παρουσιάζοντας ένα βασικό στοιχείο για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.  

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η μεταποίηση βρίσκεται σε πτωτική πορεία εδώ και χρόνια στο μπλοκ, με τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να δέχεται ιδιαίτερες πιέσεις. Η εισαγωγή του Νόμου Industrial Accelerator Act αποτελεί μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος και ενίσχυσης των ευρωπαϊκών εγχώριων βιομηχανιών. Σύμφωνα με τον Σεζουρνέ, στόχος είναι η μεταποίηση να αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο της οικονομικής παραγωγής της Ένωσης έως το 2035, από 14% που είναι σήμερα.

Βάσει της πρότασης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ευνοούν εγχώριες εταιρείες στις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών. Άμεσες ξένες επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ σε βασικούς τομείς, όπως η κατασκευή μπαταριών, θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η διασφάλιση ότι πάνω από το ήμισυ του εργατικού δυναμικού είναι Ευρωπαίοι και ότι το 30% των εισροών παράγεται στην ΕΕ. Οι επενδύσεις ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε υποχρεωτικές μεταφορές τεχνολογίας.

Για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τουλάχιστον το 70% των εξαρτημάτων -εκτός των μπαταριών- στα ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει να προέρχεται από ευρωπαϊκή παραγωγή, ενώ και οι μπαταρίες θα πρέπει να κατασκευάζονται στην Ευρώπη, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για στήριξη. Για τις αυτοκινητοβιομηχανίες με σύνθετες παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί προβληματικό.

Τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών, όπως η αιολική, η ηλιακή και η πυρηνική ενέργεια, θα υπόκεινται επίσης σε νέες απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου. Η πρόταση αποτελεί το σημείο εκκίνησης. Το σχέδιο πρέπει πλέον να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει από ένα έως δύο έτη.

Επισημαίνεται ότι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του IAA αφορά το ποιες χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να χαρακτηριστούν ως «αξιόπιστοι εταίροι» της Ένωσης, ώστε να συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να συμπεριληφθούν εφόσον προσφέρουν αντίστοιχη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις δικές τους αγορές, κάτι που θα μπορούσε να περιλαμβάνει χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μιλώντας το πρωί στο Λουξεμβούργο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή προτίμηση πρέπει να εφαρμόζεται σε «επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς» με «αναλογικό και στοχευμένο τρόπο» και έπειτα από εις βάθος ανάλυση. Τα σχόλιά του αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες ορισμένων χωρών, όπως η Γερμανία, ότι οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να αποξενώσουν εμπορικούς εταίρους και να έρθουν σε αντίθεση με τη φιλοσοφία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο πόλεμος στο Ιράν δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση κατεπείγοντος, ανέφερε ο Σεζουρνέ. Οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, που πυροδοτούνται από τις συγκρούσεις, είναι πιθανό να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή επαναβιομηχάνιση.

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