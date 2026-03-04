Η στιγμή που αμερικανικό υποβρύχιο βυθίζει με τορπίλη ιρανική φρεγάτα (video)

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν βίντεο από την ανατίναξη ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο.

Ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth δήλωσε ότι το ιρανικό πλοίο έπλεε στον Ινδικό Ωκεανό όταν χτυπήθηκε από μια τορπίλη των ΗΠΑ. Χαρακτήρισε την επίθεση ως «ήσυχο θάνατο» και είπε ότι σηματοδότησε την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αυτό το ιρανικό πολεμικό πλοίο νόμιζε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα. Δεν ήταν. Το @DeptofWar αγωνίζεται για να κερδίσει», δήλωσε ο Λευκός Οίκος στο X.

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Οι ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί στην καταστροφή ολόκληρου του στόλου των ιρανικών πολεμικών πλοίων στις πρώτες ημέρες της Επιχείρησης Epic Fury.

«Για δεκαετίες, το ιρανικό καθεστώς παρενοχλούσε τη διεθνή ναυτιλία. Σήμερα, δεν υπάρχει ούτε ένα ιρανικό πλοίο σε εξέλιξη στον Αραβικό Κόλπο, στο Στενό του Ορμούζ ή στον Κόλπο του Ομάν, και δεν θα σταματήσουμε», δήλωσε ο Ναύαρχος Brad Cooper, διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σε μια επιχειρησιακή ενημέρωση την Τρίτη.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, δήλωσε ότι μέχρι σήμερα οι επιδρομές έχουν καταστρέψει περισσότερα από 20 ιρανικά πολεμικά πλοία.