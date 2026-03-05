Νέος σύντομος συναγερμός στο Ακρωτήρι – Ενισχύεται η ευρωπαϊκή ασπίδα της Κύπρου

Σειρήνες ήχησαν και πάλι στο Ακρωτήρι στην Κύπρο λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (5/3), με νέα προειδοποίηση να καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν εντός των οικιών τους. Μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο, ο συναγερμός έληξε και εστάλη νέο μήνυμα προς τους κατοίκους, στο οποίο ανακοινώθηκε πως ήρθησαν οι περιορισμοί κυκλοφορίας.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», ανέφερε το πρώτο μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής, λίγα λεπτά πριν τις 12:30.

Ωστόσο, μετά από λίγο, νέο μήνυμα τους ενημέρωνε για τη λήξη του συναγερμού και πως «οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν αφαιρεθεί», όπως μετέδωσε ο «Φιλελεύθερος».

Να σημειωθεί ότι οι νέες προειδοποιήσεις έρχονται ενώ τη Μεγαλόνησο επισκέπτεται ο Βρετανός Υπ. Εθνικής Άμυνας, Τζον Χίλι, κι ενώ η ευρωπαϊκή ασπίδα γύρω από την περιοχή αναμένεται να ενισχυθεί, με πλοία από την Γαλλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και τη Ιταλία.

Όπως σημειώνουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο Χίλι έφτασε στο νησί λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (5/3) και επίκειται συνάντησή του με τον πρόεδρο, Ν. Χριστοδουλίδη.

Την αποστολή πολεμικών πλοίων από τις παραπάνω χώρες ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, στο κοινοβούλιο σήμερα (5/3), όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ και του Reuters. Ο Ιταλός ΥΠΕΞ, δε, εξέφρασε μήνυμα υποστήριξης στην Κύπρο και ενημέρωσε την ιταλική Βουλή ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Κ. Κόμπο.

Με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, γνωρίζουμε ότι η Ισπανία θα στείλει τη φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος», που είναι η τελευταία φρεγάτα κλάσεως «Álvaro de Bazán» ή «F-100 class», έχει εκτόπισμα 6.391 τόνους και μήκος 146,7 μέτρα. Το πλοίο τέθηκε σε υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2012, αποτελώντας την πιο σύγχρονη φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού της Ισπανίας.

Εν τω μεταξύ, το γαλλικό αντιτορπιλικό βρίσκεται ήδη στα ανοιχτά των ακτών της Κύπρου, όπως γνωστοποίησε το Γαλλικό Γενικό Επιτελείο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, στην οποία αναφέρει επίσης ότι «η Γαλλία έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την Κύπρο σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας, μετά την επίθεση στο έδαφός της».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ