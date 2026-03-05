Έκτακτη επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας στην Κύπρο μετά το χτύπημα drone στη βάση Ακρωτηρίου

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένο Βασίλειο, Τζον Χίλι, πραγματοποίησε έκτακτη επίσκεψη στην Κύπρος, φτάνοντας στο νησί αργά το βράδυ, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε τη βρετανική στρατιωτική βάση στο RAF Ακτωτήρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η κυπριακή εφημερίδα «Ο Πολίτης», ο Βρετανός υπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακή Δημοκρατία, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο επαφών που πραγματοποιούνται μετά την επίθεση με drone στη βρετανική βάση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκτιμάται ότι ο Τζον Χίλι θα επαναβεβαιώσει τη στήριξη του Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Λευκωσία, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας και ασφάλειας προς την κυπριακή κυβέρνηση σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση της επίσκεψης.

Η παρουσία του Βρετανού υπουργού στο νησί πραγματοποιείται σε ένα κλίμα έντονων αντιδράσεων στην Κύπρο μετά την επίθεση στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την εκκένωση οικογενειών που διέμεναν στις βρετανικές εγκαταστάσεις, καθώς και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις βάσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση στο Λονδίνο δέχεται επικρίσεις από κυπριακής πλευράς για καθυστέρηση στην αποστολή πρόσθετων ενισχύσεων με στόχο την προστασία των δύο βρετανικών στρατιωτικών βάσεων που λειτουργούν στο νησί.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Associated Press, Κύπριος αξιωματούχος ανέφερε ότι το ιρανικής κατασκευής drone που προκάλεσε ζημιές στη βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα φέρεται να απογειώθηκε από τη Βηρυτός.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα The Guardian, οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα το σημείο εκτόξευσης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου Shahed.