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Σάντσεθ: «Τεράστιο λάθος» ο πόλεμος κατά του Ιράν – Στηρίζουμε την Κύπρο ως θύμα της σύγκρουσης
Ειδήσεις
18:03 - 06 Μαρ 2026

Σάντσεθ: «Τεράστιο λάθος» ο πόλεμος κατά του Ιράν – Στηρίζουμε την Κύπρο ως θύμα της σύγκρουσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πόλεμος που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν συνιστά «ένα τεράστιο λάθος», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επαναλαμβάνοντας την κριτική του για αυτήν την «παράνομη επέμβαση».  

«Αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι, κατά την γνώμη μου, κατά την γνώμη της Ισπανίας, ένα τεράστιο λάθος», σημείωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στην απόφαση της Μαδρίτης να αποστείλει μία φρεγάτα στην Κύπρο, είπε: «Με την ίδια αποφασιστικότητα που λέμε “Όχι στον πόλεμο στο Ιράν” είμαστε αλληλέγγυοι και θα βοηθήσουμε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι θύμα αυτού του πολέμου».

Παράλληλα, τόνισε πως μεταξύ συμμάχων είναι σημαντικό να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη, αλλά και ειλικρίνεια όταν διαπιστώνονται λανθασμένες επιλογές.

«Μεταξύ συμμαχικών χωρών είναι καλό να βοηθά κανείς όταν υπάρχει λόγος και να επισημαίνεται όταν γίνεται λάθος, και αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε», είπε.

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι «η πιστή συνεργασία» θα πρέπει να υπερισχύει «της αντιπαλότητας» στις σχέσεις ανάμεσα Ισπανίας – ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η ισπανική κυβέρνηση έχει δεχθεί έντονη κριτική από την Ουάσιγκτον για τη στάση της απέναντι στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο.

Όπως ανέφερε, οι διμερείς σχέσεις οφείλουν να διέπονται από «σεβασμό, πνεύμα πιστής συνεργασίας» και να βασίζονται στην «ισοτιμία», μέσα σε ένα πλαίσιο «ταλανισμού όπου το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες αποτελούν τον πυλώνα και όπου υπερισχύει η συνεργασία και όχι η αντιπαλότητα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις έντονες επικρίσεις που έχει δεχθεί από τον Τραμπ για την πολιτική του στάση, ο Ισπανός πρωθυπουργός επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας: «Τρέφω απέραντο σεβασμό για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν πολύ μεγάλο θαυμασμό για την αμερικανική κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, που ήταν στην ίδια συνέντευξη Τύπου τόνισε: «Οι απειλές και οι κατηγορίες δεν είναι ο κατάλληλος δρόμος για τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων», σπεύδοντας ωστόσο να διευκρινίσει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει «αναντικατάστατος σύμμαχος» για τη Λισαβόνα.

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