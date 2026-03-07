Η Τουρκία ενισχύει την στρατιωτική της παρουσία στα κατεχόμενα με τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη

Η Τουρκία αναμένεται να στείλει την Κυριακή (8/3) τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη στα Κατεχόμενα, τα οποία θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Τύμπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Yeni Düzen, που μεταδίδει η Φιλελεύθερος, η κίνηση αυτή γίνεται μετά την επίθεση εναντίον των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. Η Άγκυρα, επικαλούμενη τον ρόλο της ως «εγγυήτρια δύναμη», ενισχύει την άμυνα στα Κατεχόμενα, στέλνοντας τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη και αυξάνοντας τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την «κυβέρνηση», ενώ η αποστολή των αεροσκαφών συνδέεται με την αυξημένη ένταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

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