ifo: Δυσαρεστημένες οι επιχειρήσεις στην Ανατολική Γερμανία από την κυβερνητική πολιτική

Οι επιχειρήσεις στην Ανατολική Γερμανία είναι πιο δυσαρεστημένες με την οικονομική πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης από ό,τι οι επιχειρήσεις στη Δυτική Γερμανία. Αυτό προκύπτει από μια πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι επιχειρήσεις στη Δυτική Γερμανία δίνουν στην κυβέρνηση έναν μέσο βαθμό 4,14, ο βαθμός στην Ανατολική Γερμανία είναι χειρότερος, στο 4,27.

«Πολύ περισσότερες επιχειρήσεις στην Ανατολή από ό,τι στη Δύση δίνουν στην κυβέρνηση βαθμό 6. Οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου είναι ιδιαίτερα επικριτικές», λέει ο Joachim Ragnitz, διευθύνων σύμβουλος του παραρτήματος της Δρέσδης του Ινστιτούτου ifo.

Στην Έρευνα Επιχειρηματικού Κλίματος του ifo, το 13% των επιχειρήσεων της Ανατολικής Γερμανίας έδωσε βαθμό 6, ενώ στη Δυτική Γερμανία το ποσοστό ήταν μόλις 8%. Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην Ανατολική Γερμανία ήταν πιο επικριτικές από τις αντίστοιχες στη Δυτική Γερμανία (μέσος βαθμός 4,48 για τις κατασκευές και 4,46 για το λιανικό εμπόριο), ενώ σε άλλους κλάδους, όπως το χονδρικό εμπόριο, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες, σχεδόν δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Σημειώνεται ότι συνολικά, η αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής ήταν επικριτική σε όλους τους τομείς πολιτικής που εξετάστηκαν. Η κοινωνική και συνταξιοδοτική πολιτική έλαβε ιδιαίτερα χαμηλή βαθμολογία, με συνολικό βαθμό 4,62, που είναι αντίστοιχος με τις αξιολογήσεις από τη Δυτική Γερμανία.

Σημαντικές διαφορές υπήρξαν στους τομείς της δημοσιονομικής πολιτικής (Ανατολή: 4,18, Δύση: 4,00), της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής (Ανατολή: 4,32, Δύση: 4,16) και της βιομηχανικής πολιτικής (Ανατολή: 4,30, Δύση: 4,11).

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι απαιτούνται επειγόντως μεταρρυθμίσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς», λέει ο Marcel Thum, διευθυντής του παραρτήματος της Δρέσδης του Ινστιτούτου ifo.