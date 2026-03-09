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Ο Όμιλος Volkswagen ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:04 - 09 Μαρ 2026

Ο Όμιλος Volkswagen ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως

Νίκος Λιβανός
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Με την παράδοση τεσσάρων εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, ο Όμιλος Volkswagen επιβεβαιώνει τη δυναμική της στρατηγικής του για την ηλεκτροκίνηση και ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως ένας από τους βασικούς παγκόσμιους παίκτες στη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Το 2025 ο Όμιλος Volkswagen κατατάχθηκε μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων κατασκευαστών BEV παγκοσμίως, ενώ στην Ευρώπη κατέχει ξεκάθαρη ηγετική θέση με μερίδιο περίπου 27%.

Η πορεία αυτή ξεκίνησε το 2013 με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής του Ομίλου, το VW e-up!, ενώ το 2014 ακολούθησε το VW e-Golf. Από το 2019 και μετά, η ηλεκτρική στρατηγική επιταχύνθηκε σημαντικά με την εισαγωγή της αρθρωτής πλατφόρμας ηλεκτρικής κίνησης Modular Electric Drive Matrix (MEB). Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί περίπου τρία εκατομμύρια οχήματα βασισμένα στην MEB, καθιστώντας την τη βασική ηλεκτρική αρχιτεκτονική του Ομίλου.

Εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών μοντέλων

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Όμιλος Volkswagen ανανέωσε εκτενώς τη γκάμα του παρουσιάζοντας περίπου 60 νέα μοντέλα, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο διαθέτει αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Σήμερα οι μάρκες του Ομίλου προσφέρουν περισσότερα από 30 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από compact αυτοκίνητα έως πολυτελή SUV. Παράλληλα, μέσω των μαρκών του Ομίλου TRATON (MAN, Volkswagen Truck & Bus κ.ά.), ο Όμιλος Volkswagen προσφέρει επίσης ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία, διαθέτοντας έτσι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια ηλεκτρικών οχημάτων στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, με περισσότερα από 20 νέα μοντέλα να αναμένονται στην αγορά, περίπου τα μισά εκ των οποίων θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέα ηλεκτρικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την κινεζική αγορά, καθώς και η νέα Electric Urban Car Family στην Ευρώπη, η οποία θα αποτελείται από τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα πόλης και compact SUV.

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Παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής BEV

Ο Όμιλος Volkswagen κατασκευάζει τα αμιγώς ηλεκτρικά του οχήματα σε ένα εκτεταμένο διεθνές παραγωγικό δίκτυο που καλύπτει την Ευρώπη, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία.

Περίπου το 77% των τεσσάρων εκατομμυρίων BEV κατασκευάστηκε στην Ευρώπη, όπου λειτουργούν σήμερα έντεκα μονάδες παραγωγής: Emden, Zwickau, Hannover, Bratislava, Mladá Boleslav, Ingolstadt, Neckarsulm, Leipzig, Zuffenhausen, Munich και Södertälje.

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις Pamplona και Martorell προετοιμάζονται για την παραγωγή των μοντέλων της Electric Urban Car Family. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης προετοιμασίες για την έναρξη παραγωγής BEV στο βασικό εργοστάσιο της Volkswagen στο Wolfsburg, καθώς και στο εργοστάσιο της Bentley στο Crewe της Αγγλίας.

Περίπου ένα στα πέντε ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου Volkswagen κατασκευάζεται στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως, όπου λειτουργούν τέσσερις μονάδες παραγωγής: Anting, Foshan, Hefei και Changchun.

To 3% των συνολικών BEV που έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα από τον Όμιλο Volkswagen έχει κατασκευαστεί στις μονάδες Chattanooga και Tulsa στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη Βραζιλία, η παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων ξεκίνησε πρόσφατα στο εργοστάσιο του Σάο Πάολο.

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