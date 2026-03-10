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Κύπρος: Σύλληψη υπόπτου για λαθρεμπόριο όπλων με τη Χαμάς
Ειδήσεις
16:07 - 10 Μαρ 2026

Κύπρος: Σύλληψη υπόπτου για λαθρεμπόριο όπλων με τη Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι οι κυπριακές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου που καταζητούνταν για υπόθεση λαθρεμπορίου όπλων, η οποία φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Καμέλ Μ., κάτοικο Βερολίνου με καταγωγή από τον Λίβανο, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή (6/3) στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, κατά την άφιξή του από το Λίβανο. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κράτησή του από τις κυπριακές αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας, την Κυριακή πραγματοποιήθηκε έφοδος στο διαμέρισμά του στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο συλληφθείς φέρεται να είχε οργανώσει τον Αύγουστο του 2025 τη μεταφορά 300 φυσιγγίων, τα οποία παραδόθηκαν σε συνεργούς του μέσω του Μοχάμεντ Σ. Ο τελευταίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιανουάριο στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα που συγκεντρώνονταν προορίζονταν για πιθανές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών ιδρυμάτων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Καμέλ Μ. αναμένεται να εκδοθεί από την Κύπρο στη Γερμανία, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καρλσρούης.

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