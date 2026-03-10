ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονικό πρόβλημα και όχι σκάνδαλο υπουργών» λέει ο Τσιάρας

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας υποστήριξε ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποτελούν πρόσφατο φαινόμενο αλλά έχουν βαθιές ρίζες στο χρόνο, αποδίδοντάς τα σε διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων.

Όπως ανέφερε, οι δυσλειτουργίες του οργανισμού συνδέονται με αδυναμίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ελλείψεις σε τεχνολογικές υποδομές, διοικητικές στρεβλώσεις αλλά και καθυστερήσεις σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, όπως τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα σύνθετο θεσμικό ζήτημα που δεν μπορεί να ερμηνευθεί με απλουστευμένες πολιτικές προσεγγίσεις.

Σχολιάζοντας τις αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης περί «εγκληματικής οργάνωσης» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας διερωτήθηκε από πού προκύπτει ότι υπάρχουν οργανωμένα πρόσωπα που δίνουν εντολές και ενεργούν με τρόπο που να στοιχειοθετείται η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα τόνισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε συμψηφισμούς σχετικά με ενδεχόμενες κομματικές ή συγγενικές σχέσεις προσώπων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε υποθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ουσία του προβλήματος βρίσκεται σε ένα σύστημα που διαμορφώθηκε μέσα από μακροχρόνιες παθογένειες. Όπως είπε, ευθύνη του πολιτικού συστήματος είναι να αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα με σοβαρότητα και τεκμηρίωση, προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις.

Αναφερόμενος στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, ο υπουργός σημείωσε ότι δεν προέκυψαν αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν παράνομες υπουργικές πράξεις ή στοιχεία που να στοιχειοθετούν τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, από τις μαρτυρίες που κατατέθηκαν προέκυψε ότι η λεγόμενη «Τεχνική Λύση» αποτελούσε γνωστή πρακτική στο σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε και τη μαρτυρία του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης, καθώς και άλλων μαρτύρων, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμοζόταν διαχρονικά. Όπως σημείωσε, δεν μπορεί να αποδίδονται ποινικές ευθύνες σε υπουργούς της Νέα Δημοκρατία για μια πρακτική που εφαρμοζόταν επί σειρά ετών.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε το ζήτημα ως ένα θεσμικό πρόβλημα που απαιτεί ουσιαστικές λύσεις. Όπως ανέφερε, με την ανάληψη των καθηκόντων του έλαβε σαφή εντολή από τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης να εξετάσει σε βάθος τη λειτουργία του οργανισμού και να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό, αντί της αποσιώπησης, η κυβέρνηση επέλεξε την προώθηση μεταρρυθμίσεων και την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα επισήμανε ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε ότι χορηγήθηκαν ενισχύσεις χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ή υπήρχαν ενδείξεις παρατυπιών, οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη. Όπως είπε, κάθε καταγγελία που έφτασε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάστηκε άμεσα τόσο στον Άρειος Πάγος όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τέλος, αναφερόμενος στη διερεύνηση πιθανών ευθυνών πολιτικών προσώπων, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι συχνά τέτοιες διαδικασίες μετατρέπονται σε πεδίο έντονης κομματικής αντιπαράθεσης στο Κοινοβούλιο, γεγονός που, όπως είπε, δεν ενισχύει ούτε τη λειτουργία της Δικαιοσύνης ούτε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού εξετάζεται, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, η τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος που αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών, με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και την αποτελεσματικότερη προστασία του δημόσιου συμφέροντος.