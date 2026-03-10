Συναγερμός στην ΕΕ για τις τιμές ενέργειας – Στο τραπέζι η λήψη έκτακτων μέτρων

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν τρόπους για τον περιορισμό της εκρηκτικής αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες στις 19-20 Μαρτίου.

Σύμφωνα με προσχέδιο συμπερασμάτων που επικαλείται το Euractiv, τα κράτη-μέλη θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει άμεσα συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος βραχυπρόθεσμα.

Η ανησυχία εντείνεται καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί πάνω από 50%, ενώ το πετρέλαιο έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις τις τελευταίες ημέρες. Η άνοδος συνδέεται με την ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς δεξαμενόπλοια αποφεύγουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο πέρασμα από το οποίο διακινείται περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στο προσχέδιο τονίζεται ότι η πρόσφατη εκτίναξη των τιμών των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων αποδεικνύει την ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης, ενώ παράλληλα ζητούνται στοχευμένες λύσεις για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης μπαίνει και το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), το οποίο υποχρεώνει βιομηχανίες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής να πληρώνουν για τις εκπομπές CO₂. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν από την Κομισιόν να εξετάσει τρόπους περιορισμού της επίδρασής του στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, με σχετική νομοθετική πρόταση έως τον Ιούλιο.

Η πίεση για άμεσες λύσεις είναι έντονη, ιδιαίτερα στη Γερμανία, όπου οι τιμές ντίζελ και φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απώλεια έως και 1% του ΑΕΠ εάν η κρίση παραταθεί πέραν των τριών μηνών.