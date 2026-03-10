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ΟΗΕ: Η μεταφορά παιδιών ουκρανικής καταγωγής από τη Ρωσία συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας
Ειδήσεις
16:22 - 10 Μαρ 2026

ΟΗΕ: Η μεταφορά παιδιών ουκρανικής καταγωγής από τη Ρωσία συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

Reporter.gr Newsroom
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Η απέλαση και η μεταφορά παιδιών ουκρανικής καταγωγής από τις ρωσικές αρχές μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.      

Πιο συγκεκριμένα, στο πόρισμά της, η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για την Ουκρανία επισημαίνει ότι οι ρωσικές αρχές έχουν διαπράξει τόσο εγκλήματα πολέμου, όσο και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εις βάρος παιδιών, τα οποία συγκαταλέγονται στα πιο ευάλωτα θύματα της σύγκρουσης. Όπως υπογραμμίζεται, οι πράξεις αυτές έχουν βαθιές και μη αναστρέψιμες συνέπειες στη ζωή και το μέλλον τους.

Η έρευνα εξέτασε συνολικά 1.205 περιπτώσεις παιδιών από πέντε περιφέρειες της Ουκρανίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου το 80% εξ αυτών δεν έχει επιστρέψει ακόμη στη χώρα.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν από τη μεριά τους ότι περισσότεροι από 19.500 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί παράνομα ή εκτοπιστεί βίαια από τη Ρωσία προς τη ρωσική επικράτεια και τη Λευκορωσία, κατά παράβαση των Συμβάσεων της Γενεύης.

Παράλληλα, έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι με χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ότι η Ρωσία έχει επεκτείνει τα προγράμματα εξαναγκαστικής επανεκπαίδευσης παιδιών που έχουν μεταφερθεί από τις κατεχόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, οι απελάσεις και οι μετακινήσεις παιδιών πραγματοποιήθηκαν από διάφορες περιοχές των υπό ρωσική κατοχή εδαφών της Ουκρανίας και ακολουθούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για εκτεταμένη και συστηματική πρακτική.

Από την πλευρά της, η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες ότι μεταφέρει παιδιά παρά τη θέλησή τους, υποστηρίζοντας ότι οι μετακινήσεις γίνονται με τη συγκατάθεση των ίδιων και των οικογενειών τους, με στόχο την απομάκρυνσή τους από τις εμπόλεμες ζώνες.

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