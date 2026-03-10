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Πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και πέντε τραυματίες - Πληροφορίες για αυτοπυρπόληση
Ειδήσεις
23:37 - 10 Μαρ 2026

Πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και πέντε τραυματίες - Πληροφορίες για αυτοπυρπόληση

Reporter.gr Newsroom
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Τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη 10/3 το βράδυ στο Κερτσέρ της Ελβετίας, όταν λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άτομα και να τραυματιστούν άλλα πέντε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Βίντεο και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν το όχημα να καταστρέφεται ολοσχερώς από τη φωτιά, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Η ταυτότητα των θυμάτων και των τραυματιών δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Αρχικά, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο Keystone-SDA ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με τα αίτια της φωτιάς. Παράλληλα, μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα άτομο φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, χωρίς η αστυνομία να επιβεβαιώνει αυτή την εκδοχή ή να γνωστοποιεί αν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το άτομο αυτό τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε.

Η περιοχή γύρω από το σημείο της τραγωδίας έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, οι οποίες καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την προσέγγιση, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 23:39
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