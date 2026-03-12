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Ράιτ: Ανησυχία για την άνοδο της ενέργειας - Μόνο λίγες εβδομάδες αναστάτωσης
Ειδήσεις
17:35 - 12 Μαρ 2026

Ράιτ: Ανησυχία για την άνοδο της ενέργειας - Μόνο λίγες εβδομάδες αναστάτωσης

Reporter.gr Newsroom
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Την ανησυχία της κυβέρνησης των Ηνωμένες Πολιτείες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η άνοδος των τιμών της ενέργειας στους Αμερικανούς καταναλωτές εξέφρασε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, αν και εκτίμησε ότι η αναστάτωση στην αγορά ενέργειας θα διαρκέσει «μόνο μερικές εβδομάδες».

Παράλληλα, ο Ράιτ ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και στην οποία αναφερόταν –εσφαλμένα– ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε συνοδεύσει ένα δεξαμενόπλοιο που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας στην εκπομπή «America’s Newsroom», ο υπουργός εξήγησε ότι η ανάρτηση προέκυψε έπειτα από «ασυνεννοησία» εντός του υπουργείου. Τόνισε επίσης ότι στο εξής θα εγκρίνει προσωπικά κάθε σχετική δημοσίευση, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια λάθη στο μέλλον.

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