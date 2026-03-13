ΗΠΑ: Δυστύχημα η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 - Έξι νεκροί Αμερικανοί

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) τοποθετήθηκε επίσημα για τη συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων KC-135 στο Ιράν. Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος και των έξι μελών του πληρώματος.

Αρχικά, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν το θάνατο τεσσάρων μελών του πληρώματος, αλλά στη συνέχεια κατέληξαν και οι άλλοι δύο.

Όλα τα έξι μέλη του πληρώματος του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135, το οποίο κατέπεσε στο Ιράκ, έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, όπως τόνισε σε ανάρτησή της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).



Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε πάνω από φιλικό εναέριο χώρο στις 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury. «Οι συνθήκες του περιστατικού είναι υπό έρευνα, ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή πυρά από φίλιες δυνάμεις».



Οι ταυτότητες των στρατιωτών θα αποκαλυφθούν 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών τους.

Η πρώτη ανακοίνωση της CENTCOM έλεγε τα εξής:



«Τέσσερα άτομα επιβεβαιώθηκαν νεκρά κατά την απώλεια αμερικανικού KC-135 πάνω από το Ιράκ

Περίπου στις 2 μ.μ. ET στις 12 Μαρτίου, ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Οι ταυτότητες των στρατιωτικών παραμένουν κρυφές μέχρι 24 ώρες μετά την ενημέρωση των εγγύτερων συγγενών».