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WSJ: Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
19:51 - 13 Μαρ 2026

WSJ: Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στην Wall Street Journal, το Πεντάγωνο στέλνει επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στα Στενά του Ορμούζ.  

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, για την αποστολή μιας αμφίβιας ομάδας μάχης μαζί με μια μονάδα πεζοναυτών.

Μια τέτοια δύναμη αποτελείται συνήθως από αρκετά πολεμικά πλοία και περίπου 5.000 πεζοναύτες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι στο αμερικανικό μέσο.

Το πλοίο USS Tripoli, που είχε σταθμεύσει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που το συνοδεύουν, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους, ενώ η New York Times ανέφερε ότι περίπου 2.500 πεζοναύτες, επιβαίνοντες σε έως τρία πλοία, αναχωρούν για τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, πεζοναύτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η κίνηση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι επιθέσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά παραλύσει την κυκλοφορία στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, διαταράσσοντας την παγκόσμια οικονομία και αυξάνοντας τις τιμές των καυσίμων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1vf48ta7b5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν το νιώσω

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Fox News, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ιρανικός λαός θα ξεσηκωθεί απαιτώντας αλλγή κυβέρνησης μετά την ολοκλήρωση των επιθέσεων στο Ιράν. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να μην συμβεί σύντομα.

«Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο για ανθρώπους που δεν διαθέτουν όπλα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο… Θα συμβεί, αλλά πιθανότατα όχι αμέσως», ανέφερε.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι εδώ και 14 ημέρες – από τότε που ξεκίνησε η επίθεση κατά του Ιράν – δεν έχουν καταγραφεί έντονες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθείς για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος – που μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1300 ανθρώπους, σύμφωνα με την Τεχεράνη – απάντησε: «Όταν το νιώσω, εντάξει; Το νιώθω στα κόκαλά μου».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 22:29
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