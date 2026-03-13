Τραμπ: Πιστεύω ότι ο Πούτιν βοηθά «λίγο» το Ιράν, αλλά κι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή (13/3) ότι πιστεύει πως ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να βοηθά το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ.

Το σχόλιο του Τραμπ έγινε σε ραδιοφωνική συνέντευξη με τον παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαν Κίλμιντ, και ήρθε μία εβδομάδα μετά την έντονη αντίδρασή του απέναντι στον δημοσιογράφο του ίδιου δικτύου, Πίτερ Ντούσι, όταν εκείνος τον ρώτησε στον Λευκό Οίκο για αναφορές ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν.

Ο Κίλμιντ ρώτησε τον Τραμπ την Παρασκευή (13/3): «Πιστεύετε ότι ο Πούτιν τους βοηθά;»

Και Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι μπορεί να τους βοηθά λίγο, ναι».

«Υποθέτω — και πιθανότατα εκείνος πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;» συνέχισε ο Τραμπ.

«Ναι, κι εμείς τους βοηθάμε», είπε, αναφερόμενος στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία από την εισβολή της Μόσχας στις αρχές του 2022.

«Οπότε εκείνος [ο Πούτιν] το λέει αυτό, και το ίδιο θα έλεγε και η Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ στον Κίλμιντ.

«Είναι σαν να λένε: “Ε, αυτοί το κάνουν, κι εμείς το κάνουμε — για να είμαστε δίκαιοι”», πρόσθεσε. «Το κάνουν αυτοί, το κάνουμε κι εμείς».

Όταν ρωτήθηκε πότε μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όταν το νιώσω, εντάξει;».

Ο Τραμπ είχε, θυμίζουμε, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν τη Δευτέρα.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας «οι Ρώσοι είπαν πως δεν έχουν μοιραστεί πληροφορίες» με το Ιράν.

«Οπότε μπορούμε να εμπιστευθούμε τον λόγο τους», είπε ο Γουίτκοφ. «Ας ελπίσουμε ότι πράγματι δεν μοιράζονται πληροφορίες».

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