Μακρόν: Καλεί Ισραήλ και Λίβανο σε απευθείας συνομιλίες στο Παρίσι για να αποφευχθεί η κατάρρευση της χώρας

Ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση στο Ισραήλ να συμμετάσχει σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τη λιβανική κυβέρνηση και όλα τα θεσμικά όργανα του Λιβάνου, προτείνοντας να φιλοξενήσει τις συνομιλίες στο Παρίσι. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η κινητοποίηση αποσκοπεί στην αποτροπή της κατάρρευσης της χώρας και στην άμεση διακοπή των εχθροπραξιών.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μακρόν ανέφερε ότι είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, τον Πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπερί, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Ο Μακρόν τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, διαρκής λύση και η δυνατότητα της λιβανικής ηγεσίας να ασκήσει την εθνική κυριαρχία της.

Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε επίσης τη Χεζμπολάχ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της, ενώ υπογράμμισε ότι η ισραηλινή πλευρά πρέπει να εγκαταλείψει τις ευρείας κλίμακας επιδρομές, οι οποίες έχουν αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η ένταση ξεκίνησε τη 2α Μαρτίου, όταν η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, αντιδρώντας στον θάνατο του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατά την ισραηλινό-αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν. Από τότε, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει βομβαρδισμούς κατά του Λιβάνου και απειλεί επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Χθες, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, στο δεύτερο τηλεοπτικό διάγγελμά του από την αρχή της σύγκρουσης, δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μια «μακρά σύγκρουση», ενισχύοντας τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.