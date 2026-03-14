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Φουτζάιρα: Το λιμάνι των ΗΑΕ που κινεί τις διεθνείς αγορές πετρελαίου
Ειδήσεις
21:50 - 14 Μαρ 2026

Φουτζάιρα: Το λιμάνι των ΗΑΕ που κινεί τις διεθνείς αγορές πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Φουτζάιρα εξήγαγε κατά μέσο όρο περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και διυλισμένων καυσίμων ημερησίως την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1,7% της παγκόσμιας ημερήσιας ζήτησης.

Ορισμένες εργασίες φόρτωσης πετρελαίου ανεστάλησαν στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους κόμβους ανεφοδιασμού πλοίων αλλά και εξαγωγών αργού πετρελαίου και καυσίμων, έπειτα από επίθεση με drone το Σάββατο.

Το λιμάνι βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, περίπου 70 ναυτικά μίλια από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν ουσιαστικά κλείσει λόγω του πολέμου με το Ιράν. Αυτό αυξάνει τη σημασία των ροών πετρελαίου από τη Φουτζάιρα για τη διεθνή αγορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης.

Το 2025 πωλήθηκαν από εκεί 7,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ναυτιλιακών καυσίμων (περίπου 7,33 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι), γεγονός που το κατατάσσει ως τον τέταρτο μεγαλύτερο κόμβο παγκοσμίως μετά τα λιμάνια της Σιγκαπούρης, του Ρότερνταμ και της Ζουσάν στην Κίνα.

Γιατί είναι σημαντική η Φουτζάιρα για τις αγορές πετρελαίου και καυσίμων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία πριν από την έναρξη του πολέμου παρήγαγαν περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, διαθέτουν αγωγό δυναμικότητας 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα που επιτρέπει τη μεταφορά μέρους του πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αγωγός Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), γνωστός και ως αγωγός Habshan–Fujairah, μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα του Αμπού Ντάμπι στη Φουτζάιρα. Από το λιμάνι φορτώνεται το αργό πετρέλαιο τύπου Murban των ΗΑΕ, το οποίο πωλείται κυρίως σε αγοραστές στην Ασία.

Καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά για εξαγωγές, σοβαρές διαταραχές στη Φουτζάιρα θα μπορούσαν να αναγκάσουν τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό αργού πετρελαίου του OPEC να μειώσει σημαντικά την παραγωγή του.

Το λιμάνι διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα 18 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, γεγονός που το καθιστά έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους κόμβους αποθήκευσης αργού πετρελαίου και καυσίμων, αλλά και ανάμειξης προϊόντων.

Η διαδικασία της ανάμειξης στη βιομηχανία πετρελαίου αφορά τον συνδυασμό διαφορετικών πετρελαϊκών συστατικών για τη δημιουργία τελικών προϊόντων — όπως βενζίνη και ναυτιλιακά καύσιμα — που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Στο λιμάνι δραστηριοποιούνται μεγάλες διεθνείς εταιρείες αποθήκευσης και εμπορίας ενέργειας, μεταξύ των οποίων οι VTTI, Vitol, ADNOC και Vopak.

Παράλληλα, η Fujairah Oil Industry Zone φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εμπορική χωρητικότητα αποθήκευσης διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων στη Μέση Ανατολή.

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