Η άρση περιορισμών στο ρωσικό πετρέλαιο, φέρνει αποκλιμάκωση στις τιμές - Διατηρούνται τα εβδομαδιαία κέρδη

Οι τιμές του πετρελαίου αν και με μικρές απώλεις την Παρασκευή 13/3, κινούνται προς εβδομαδιαία κέρδη, καθώς οι διαταραχές στον Κόλπο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τα μέτρα των ΗΠΑ και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για την άμβλυνση των ανησυχιών περί προσφοράς.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την αρχική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας δεσμεύτηκε να κρατήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο σημείο διέλευσης για την ενέργεια. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν στα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς το Ιράν κλιμάκωσε τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο.

Οι αγορές πετρελαίου τιμολογούν ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές του αργού, με τον Δείκτη Μεταβλητότητας Πετρελαίου CBOE να φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας COVID το 2020.





Ο πόλεμος προκαλεί ιστορική διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου, όπως αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), προσθέτοντας ότι αναμένει μείωση της παγκόσμιας προσφοράς κατά 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο.

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν προσωρινή 30ήμερη άδεια για χώρες να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου που βρίσκονταν σε πλοία. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα βήμα για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, που αναταράχθηκαν από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια Brent για τον Μάιο εμφανίζονται με μικρές μειώσεις το μεσημέρι της Παρασκευής, στο -0,20%, στα 100,25 δολάρια το βαρέλι, με προοπτική εβδομαδιαίας ανόδου 9%. Το αμερικανικό αργό WTI για τον Απρίλιο εμφανίζει απώλειες 1,01%, στα 94,78 δολάρια το βαρέλι, με προοπτική εβδομαδιαίας αύξησης 6%.

«Το ρωσικό πετρέλαιο ήδη κατευθυνόταν σε αγοραστές, αυτή η κίνηση δεν φέρνει επιπλέον βαρέλια στην αγορά», σημείωσε ο Μπιάρνε Σιλντρόπ, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων στην SEB. «Η αγορά αρχίζει να ανησυχεί έντονα ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει περισσότερο. Ο μεγάλος φόβος είναι ότι θα έχουμε σοβαρές ζημιές στις υποδομές πετρελαίου, κάτι που θα σημαίνει μόνιμη απώλεια προσφοράς».

Η ανακοίνωση για το ρωσικό πετρέλαιο έγινε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ ότι η Ουάσιγκτον θα απελευθερώσει 172 εκατομμύρια βαρέλια από το Στρατηγικό Πετρελαϊκό Απόθεμα για να περιοριστούν οι ραγδαίες αυξήσεις των τιμών.

Το σχέδιο συντονίστηκε με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο οποίος συμφώνησε να απελευθερώσει ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής των ΗΠΑ.

Ανησυχίες των αναλυτών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ωστόσο, η προσωρινή ανακούφιση από την απελευθέρωση του IEA καταρρακώθηκε από την επανεξέλιξη των κινδύνων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον αναλυτή της IG, Τόνι Σικάμορ.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει τον αγώνα και θα κρατήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Δύο δεξαμενόπλοια σε ιρακινά ύδατα δέχτηκαν επίθεση από σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά, σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους ασφαλείας. Ένας Ιρακινός αξιωματούχος δήλωσε στα κρατικά μέσα ότι τα λιμάνια πετρελαίου της χώρας έχουν σταματήσει πλήρως τις λειτουργίες τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, που έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν, αλλά τόνισε ότι η αποτροπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είναι πολύ σημαντικότερη.

Και οι δύο τιμές βάσης εκτοξεύθηκαν πάνω από 9% την Πέμπτη, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2022.

Η Goldman Sachs προέβλεψε την Παρασκευή ότι το Brent θα μέσος όρος πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο και 85 δολάρια τον Απρίλιο, καθώς οι τιμές ενέργειας παραμένουν ασταθείς λόγω του πολέμου στο Ιράν, των ζημιών στις υποδομές της Μέσης Ανατολής και των διαταραχών στο Στενό του Ορμούζ.

Το Brent στηρίζεται περισσότερο από το WTI, καθώς η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, ενώ οι ΗΠΑ μπορούν να περιορίσουν την έκθεσή τους λόγω εγχώριας παραγωγής, δήλωσε ο Εμρίλ Τζαμίλ, ανώτερος αναλυτής στη LSEG.

Σε άλλο δείγμα ότι οι διαταραχές ενδέχεται να συνεχιστούν, πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν έχει αναπτύξει περίπου δώδεκα νάρκες στο Στενό, κίνηση που πιθανότατα θα περιπλέξει την επανέναρξη της κρίσιμης διέλευσης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο Sky News ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, πιθανόν σε συνεργασία με διεθνή συμμαχία, θα συνοδεύσει τα πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό.

Απώλειες για το φυσικό αέριο και μέταλλα - Άνοδος για το δολάριο

Την Παρασκευή, το φυσικό αέριο παρουσιάζει μικρές απώλειες της τάξης του 2,153% με την τιμή της μεγαβατώρας στα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να πέφτει κάτω από τα 50 δολάρια, στα 49,775 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός εμφανίζει απώλειες κατά 0,49% στα 5.100,84 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι χάνει κατά 1,88% στα 83,503 δολάρια η ουγγιά. Στον ίδιο πλαίσιο κινείται και ο χαλκός καθώς μειώνεται κατά 1,08% στα 5,8048 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,43% με την ισοτιμία στα 1,1462 δολάρια ανά ευρώ, όπως και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,66% στα 1,3255 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα εμφανίζεται αποδυναμωμένη κατά 0,23% έναντι του ευρώ στη 0,8647 λίρα ανά ευρώ.