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Ο Τραμπ ψάχνει... συμμάχους στο στενό του Ορμούζ - Πρώτο «όχι» από τη Γαλλία
Ειδήσεις
00:30 - 15 Μαρ 2026

Ο Τραμπ ψάχνει... συμμάχους στο στενό του Ορμούζ - Πρώτο «όχι» από τη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη του Ιράκ δέχθηκε επίθεση το Σάββατο, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εισήλθε στην τρίτη εβδομάδα του, και η Τεχεράνη εξακολουθεί να ελέγχει στο Στενό του Ορμούζ παρά τις απειλές του Προέδρου Τραμπ.

Ο κ. Τραμπ κάλεσε τις χώρες που βασίζονται στο στενό για τη μεταφορά πετρελαίου, να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ναυτιλιακής οδού. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «αποδεκατίσει εντελώς» το Ιράν και θα βοηθήσουν άλλα έθνη στην εξασφάλιση του περάσματος, προσθέτοντας: «Αυτό θα έπρεπε πάντα να ήταν μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι».

Οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι, όμως, ενθαρρυντικές για τον Τραμπ, καθώς το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας διεύψευσε τις φήμες για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν». «Όχι. Η (γαλλική) ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική. Σταματήστε την κινδυνολογία».

Η ιρανική κυβέρνηση, από τη μεριά της, υιοθέτησε έναν προκλητικό τόνο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών το Σάββατο. Σε συνέντευξή του στο MS Now, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η πλωτή οδός θα παραμείνει κλειστή για πλοία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους. Επέμεινε επίσης ότι δεν υπήρχε «κανένα πρόβλημα» με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παρά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και τριών Ιρανών αξιωματούχων ότι ο κ. Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί.

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Να τι άλλο συνέβη το Σάββατο:

Αριθμός νεκρών: Περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, οι περισσότεροι στο Ιράν. Περισσότεροι από 1.348 άμαχοι είχαν σκοτωθεί εκεί μέχρι την Τετάρτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι. Έως και 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι είναι τώρα εκτοπισμένοι εντός της χώρας, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ.

Στον Λίβανο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν - συμπεριλαμβανομένων πάνω από 100 παιδιών - και περισσότεροι από 2.000 άλλοι έχουν τραυματιστεί. Πάνω από 800.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη χώρα.

Τουλάχιστον 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων έξι μελών πληρώματος σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 που συνετρίβη στο Ιράκ την Πέμπτη.

Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δεκάδες τοποθεσίες σε όλη την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μεταξύ των στόχων ήταν ένα εργοστάσιο που βοήθησε στην κατασκευή συστημάτων αεροπορικής άμυνας και το κύριο κέντρο διαστημικής έρευνας της ιρανικής κυβέρνησης, το οποίο ανέπτυσσε στρατιωτικούς δορυφόρους για τη συλλογή πληροφοριών, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις ιρανικές αρχές για κανέναν από τους δύο ισχυρισμούς.

Οι κάτοικοι της Τεχεράνης περιέγραψαν τους δρόμους της πρωτεύουσας ως άδειους και άψυχους, με πολλές επιχειρήσεις κλειστές ή να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Όσοι παρέμειναν μένουν κυρίως σπίτια, ενώ άλλοι έχουν καταφύγει στην Κασπία Θάλασσα, είπε ένας κάτοικος.

Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να χτυπά τη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, καθώς επέκτεινε τις αεροπορικές επιδρομές σε άλλες περιοχές της χώρας όπου η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ δεν ασκεί έλεγχο. Μια επιδρομή το Σάββατο έπληξε μια πολυκατοικία στην περιοχή Μπουρτζ Χαμούντ, βορειοανατολικά της Βηρυτού, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας τέσσερα άλλα, δήλωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Το ίδιο κτίριο είχε χτυπηθεί το προηγούμενο βράδυ.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, βρέθηκε στη Βηρυτό το Σάββατο για να ζητήσει τον τερματισμό των μαχών. «Συρθήκαν σε αυτές», είπε για τον λαό του Λιβάνου.

Περσικός Κόλπος: Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Η πρεσβεία κάλεσε όλους τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ. Η Καταΐμπ Χεζμπολάχ, μια πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν στη χώρα, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση το Σάββατο.

Μια νυχτερινή επιδρομή στη Βαγδάτη έπληξε επίσης ένα αρχηγείο της Καταΐμπ Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους διοικητές της, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της ομάδας καθώς και έναν Ιρακινό αξιωματούχο ασφαλείας.

Πετρέλαιο: Ώρες αφότου οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ έπληξαν την ιρανική στρατιωτική υποδομή στο νησί Kharg, όπου βρίσκεται ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, ο κ. Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει την πετρελαϊκή υποδομή του νησιού εάν το Ιράν δεν επέτρεπε στα πλοία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ στο άλλο άκρο του Περσικού Κόλπου.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δεν έλαβε υπόψη την απειλή του κ. Τραμπ, δηλώνοντας ότι το στενό βρισκόταν υπό τον πλήρη έλεγχό του και ότι «κάθε προσπάθεια μετακίνησης ή διέλευσης θα στοχοποιηθεί». Στη συνέντευξη στο MS Now, ο κ. Araghchi δήλωσε ότι η πλωτή οδός ήταν ανοιχτή σε πλοία που δεν ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ ή τους συμμάχους τους.

«Άλλοι είναι ελεύθεροι να περάσουν», είπε. «Φυσικά, πολλοί από αυτούς προτιμούν να μην περάσουν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εμάς».

Ισραήλ: Το Ισραήλ άρχισε να χαλαρώνει τους εθνικούς περιορισμούς έκτακτης ανάγκης σε μέρη της χώρας, αντανακλώντας τις εκτιμήσεις Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων ότι ο ρυθμός των επιθέσεων της Τεχεράνης έχει επιβραδυνθεί. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να μπορούν να ανοίξουν ξανά τη Δευτέρα σε μεγάλο μέρος του νότιου Ισραήλ, σύμφωνα με τις ενημερωμένες οδηγίες. Τα σχολεία στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές της Ιερουσαλήμ και του Τελ Αβίβ παραμένουν κλειστά.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/03/2026 - 01:15
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