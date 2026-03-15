Η πιο «καυτή» νέα συναλλαγή στην αγορά κρυπτονομισμάτων είναι τα 24/7 futures πετρελαίου

Ενώ οι παραδοσιακοί επενδυτές ενέργειας πέρασαν το περασμένο Σαββατοκύριακο μετρώντας τα λεπτά μέχρι να ανοίξουν ξανά οι αγορές futures την Κυριακή το βράδυ, οι traders κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό είχαν ήδη αρχίσει να στοιχηματίζουν για την κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Hyperliquid προσφέρει perpetual futures (διαρκή συμβόλαια futures), μια ιδιαίτερα κερδοσκοπική μορφή παραγώγων, που παρακολουθούν το West Texas Intermediate crude (WTI) — το βασικό αμερικανικό σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο — καθώς και άλλα εμπορεύματα. Και όπως άλλα crypto-native συμβόλαια, τα perpetual futures διαπραγματεύονται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Το περασμένο Σάββατο το βράδυ, περίπου 20 ώρες πριν ανοίξουν οι παραδοσιακές αγορές παραγώγων, τα WTI perpetual futures στο Hyperliquid εκτινάχθηκαν περίπου στα 96 δολάρια το βαρέλι, από 90,90 δολάρια που ήταν το κλείσιμο των κανονικών futures πετρελαίου την Παρασκευή το απόγευμα. Τα perpetual futures, ή perps, δεν λήγουν ποτέ και δεν έχουν τιμή εξάσκησης (strike price), δηλαδή το σημείο στο οποίο ενεργοποιούνται τα συμβόλαια. Επίσης επιτρέπουν στους traders να χρησιμοποιούν πολύ υψηλή μόχλευση, η οποία μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη — αλλά και να εξαφανίσει ολόκληρη την επένδυση.

Προς το παρόν, οι κάτοικοι των ΗΠΑ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Hyperliquid και οι συναλλαγές futures πετρελαίου στο ανταλλακτήριο αποτελούν ακόμη πολύ μικρό μέρος της συνολικής αγοράς. Στις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων, εκατομμύρια ενεργειακά συμβόλαια αλλάζουν χέρια καθημερινά από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με το Iran. Ωστόσο, τα oil perps του crypto ανταλλακτηρίου — που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο — δίνουν μια εικόνα ενός μέλλοντος όπου η παραδοσιακή και η ψηφιακή χρηματοοικονομική θα συγκλίνουν, και κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου θα μπορεί να διαπραγματεύεται ανά πάσα στιγμή.

Η Wall Street ήδη προσπαθεί να μετατρέψει μετοχές και άλλα παραδοσιακά assets σε tokens, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ψηφιακών κατανεμημένων μητρώων (blockchain) που στηρίζει το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα. Όπως και τα ψηφιακά assets και οι αγορές προβλέψεων, οι λεγόμενες tokenized stocks προσελκύουν ολοένα και περισσότερο μια νεότερη γενιά επενδυτών που θέλουν να κάνουν trading 24/7 και να αντιδρούν άμεσα σε γεωπολιτικά γεγονότα ή εταιρικές ειδήσεις.

«Δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι τη Δευτέρα για να ανοίξουν οι αγορές και να κινηθούν όλοι», δήλωσε ο Hyunsu Jung, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας crypto Hyperion DeFi. «Αυτό αλλάζει το πλαίσιο του τι μπορούν να κάνουν οι σοβαροί παίκτες όταν συμβαίνουν γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων στο Iran, πολλοί traders στράφηκαν στο Hyperliquid για να αγοράσουν ή να πουλήσουν oil perpetuals. Αυτό οδήγησε σε ραγδαία ανάπτυξη των αγορών πετρελαίου στο ανταλλακτήριο, το οποίο προσφέρει επίσης συμβόλαια που παρακολουθούν το Brent crude, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο συνολικός όγκος συναλλαγών των oil futures στο ανταλλακτήριο εκτοξεύτηκε στα 7,3 δισ. δολάρια, από 339 εκατ. δολάρια στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων crypto Kaiko.

Η διαπραγμάτευση όλο το 24ωρο είναι ήδη κάτι γνώριμο για τους επενδυτές crypto. Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα μπορούν να αγοραστούν ή να πουληθούν και τα Σαββατοκύριακα στις ΗΠΑ. Στο εξωτερικό, tokenized μετοχές και παράγωγα είναι διαθέσιμα σε πλατφόρμες όπως η Robinhood Markets και η Kraken. Το Hyperliquid πρόσθεσε πρόσφατα perpetual συμβόλαια για χρυσό και ασήμι, την ίδια στιγμή που τα πολύτιμα αυτά μέταλλα παρουσίαζαν ασυνήθιστη μεταβλητότητα. Και τα δύο έφτασαν σε ιστορικά υψηλά πριν ακολουθήσει μεγάλη πτώση, ενώ το bitcoin παραμένει σε εύρος διακύμανσης.

«Οι crypto traders έχουν μικρή υπομονή, οπότε θέλουν γρήγορες αποδόσεις και υψηλή μεταβλητότητα», δήλωσε ο Fraussen.

Αυτή η μεταβλητότητα μπορεί όμως να γυρίσει μπούμερανγκ όταν κάτι πάει στραβά. Η μόχλευση που χρησιμοποιούν ορισμένοι traders μπορεί να οδηγήσει σε ολική απώλεια κεφαλαίου μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο κίνδυνος έγινε σαφής στις 10 Οκτωβρίου, όταν μια απροσδόκητη ανάρτηση του Donald Trump στα social media για δασμούς κατά της China εξαφάνισε δισεκατομμύρια δολάρια σε μοχλευμένες συναλλαγές.

«Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης αυτών των assets 24/7 με μόχλευση είναι πολύ ελκυστική για πολλούς traders, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα όταν οι παραδοσιακές αγορές είναι κλειστές», δήλωσε ο Hanson Birringer, managing director της Flowdesk. «Ωστόσο, η διαπραγμάτευση ιδιαίτερα ευμετάβλητων assets με μόχλευση ενέχει πραγματικό κίνδυνο αγοράς και βλέπουμε μεγάλες ρευστοποιήσεις όταν οι τιμές κινούνται απότομα».