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Ηχηρό όχι και της Ισπανίας για συμμετοχή της σε στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ
Ειδήσεις
16:13 - 16 Μαρ 2026

Ηχηρό όχι και της Ισπανίας για συμμετοχή της σε στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ισπανία είναι μια ακόμα ευρωπαϊκή χώρα που ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος σε καμία στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, κρίνοντας παράνομο τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της χώρας.

Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει κατακρίνει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και έχει απαγορεύσει τη χρήση ισπανικών βάσεων στη νότια χώρα από αμερικανικά αεροσκάφη.

Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη της ασφάλειας των Στενών και τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για «πολύ κακό μέλλον» για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετάσχουν. «Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ πρόχειρες λύσεις, γιατί στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, και μάλιστα τώρα», τόνισε η Ρόμπλες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες υπογράμμισε ότι η κατάσταση στα Στενά προκαλεί σοβαρή ανησυχία στην Ευρώπη, αλλά η στάση της ΕΕ πρέπει να επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου ανεξαρτήτως οικονομικών παραμέτρων. «Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που θα προσέθετε ακόμη μεγαλύτερη ένταση ή θα προκαλούσε περαιτέρω κλιμάκωση», δήλωσε ο Αλμπάρες στις Βρυξέλλες.

Ήδη, κράτη μέλη της ΕΕ όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά, ενώ άλλα, όπως η Δανία, δεν έχουν ακόμη λάβει απόφαση.

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