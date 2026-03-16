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Στενά του Ορμούζ: Πίεση Τραμπ στους Ευρωπαίους που διαμηνύουν «δεν είναι δικός μας πόλεμος» - Στο κάδρο και η Κίνα
Ειδήσεις
14:54 - 16 Μαρ 2026

Στενά του Ορμούζ: Πίεση Τραμπ στους Ευρωπαίους που διαμηνύουν «δεν είναι δικός μας πόλεμος» - Στο κάδρο και η Κίνα

Reporter.gr Newsroom
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Διπλωματικός πυρετός επικρατεί διεθνώς για να βρεθεί τρόπος να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να απελευθερωθεί το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τους «συμμάχους» του να συνδράμουν, βάζοντας στο... κάδρο και την Κίνα. Από τη μεριά της Ευρώπης οι πρώτες αντιδράσεις είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικές, ενώ η Ελλάδα δηλώνει πως δεν πρόκειται να εμπλακεί.

Ο Τραμπ ζήτησε από επτά χώρες να βοηθήσουν στην αστυνόμευση των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως αν δεν λάβει θετικές απαντήσεις «θα το θυμόμαστε». Ο Τραμπ προειδοποίησε για ένα «πολύ κακό» μέλλον για το ΝΑΤΟ εάν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ανέφεραν οι Financial Times.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσαν ότι συζητούν τις επιλογές τους για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού που το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε να στείλει πλοία, αλλά δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης drones για να εξουδετερώσουν τις νάρκες που έχουν τοποθετήσει στη θάλασσα οι Ιρανοί. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμπλακεί σε «ευρύτερο πόλεμο», αλλά θα συνεργαστεί με τους συμμάχους του στο σχέδιο για το Στενό του Ορμούζ, τόνισε ο Στάρμερ.

Η ΕΕ από τη μεριά της σκέφτεται να επεκτείνει τη ναυτική αποστολή «Ασπίδες», που είχε ενεργοποιήσει για την προστασία των πλοίων από τους Χούθι.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση «Ασπίδες», στην οποία συμμετέχουν σήμερα τρία πολεμικά πλοία από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, έχει ως βασική αποστολή την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των Χούθι στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στα ανοικτά της Υεμένης. Η Ελλάδα, πάντως, δηλώνει δια του κυβερνητικού εκπροσώπου πως δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής στο Ορμούζ.

Η Γερμανία και η Γαλλία δεν στέλνουν, πάντως, φρεγάτες στην περιοχή διαμηνόντας στον Τραμπ πως «δεν είναι δικός μας πόλεμος».

Και η Ισπανία είναι μια ακόμα ευρωπαϊκή χώρα που ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος σε καμία στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, κρίνοντας παράνομο τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, όπως δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της χώρας.

Στο κάδρο η Κίνα

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ βάζουν στο κάδρο και την Κίνα, απειλώντας ουσιαστικά πως θα ακυρώσουν τη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι η προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αυτόν τον μήνα θα μπορούσε να αναβληθεί, ώστε ο πρόεδρος να παραμείνει στην Ουάσινγκτον για να συντονίσει την πολεμική προσπάθεια. Η δήλωση αυτή εκλαμβάνεται από πολλά διεθνή ΜΜΕ ως μία έμμεση απειλή στην Κίνα, προκειμένου να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της έντασης στη μέση Ανατολή, να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να πέσουν οι τιμές καυσίμων.

Αμερικανικά στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών έστειλαν, πάντως, ένα ζοφερό μήνυμα στους αξιωματούχους του Τραμπ: Η ενεργειακή κρίση είναι πιθανό να επιδεινωθεί και οι τιμές θα αργήσουν να πέσουν, είπαν σε συσκέψεις με κυβερνητικά στελέχη.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/03/2026 - 16:21
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