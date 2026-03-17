Το καθεστώς του Ιράν εφαρμόζει νέο σχέδιο καταστολής κατά του λαού του, για να αποτρέψει εξέγερση

Οι κυβερνώντες του Ιράν, εκτός από τις επιθέσεις των ΗΠΑ έχουν να διαχειριστούν και εσωτερικά ζητήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έθεσαν σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο καταστολής των αντιφρονούντων, συλλαμβάνοντας άτομα που θεωρούνται ύποπτα για συνεργασία με ξένες οντότητες και απειλώντας επίδοξους διαδηλωτές με θάνατο, προκειμένου να αποτρέψουν τον κίνδυνο εξέγερσης.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν δεχτεί σοβαρά πλήγματα από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. Βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει τα αρχηγεία και τα κέντρα διοίκησης της αστυνομίας, των παραστρατιωτικών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και της πολιτοφυλακής Μπασίτζ.

Ωστόσο, Ιρανοί πολίτες λένε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν τον φόβο για να διατηρήσουν τον έλεγχο στους δρόμους. Ένοπλοι άνδρες περιπολούν με μοτοσικλέτες επιδεικνύοντας τα όπλα τους για να εκφοβίσουν τον κόσμο, ιδιαίτερα τη νύχτα, όταν οι κάτοικοι σπάνια βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Οι άνδρες αυτοί, συνήθως με πολιτικά και καλυμμένα πρόσωπα, έχουν επίσης δημιουργήσει ένα δίκτυο σημείων ελέγχου σε πόλεις όπως η Τεχεράνη, όπου σταματούν και ελέγχουν τακτικά οχήματα.

Τουλάχιστον 500 άτομα έχουν συλληφθεί από την έναρξη του πολέμου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες όπως η παροχή πληροφοριών σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ή σε εχθρικές δυνάμεις με σκοπό τον εντοπισμό στόχων, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν, Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, την Κυριακή στην κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πολλοί συνελήφθησαν επειδή τραβούσαν φωτογραφίες ή βίντεο από περιοχές που επλήγησαν από αεροπορικές επιδρομές. Άλλοι κατηγορήθηκαν ως μοναρχικοί, δηλαδή υποστηρικτές του Ρεζά Παχλαβί, εξόριστου γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν και σημαντικής μορφής της αντιπολίτευσης στο εξωτερικό. Κρατικά μέσα ανέφεραν ότι 11 ύποπτοι μοναρχικοί αντιστάθηκαν στην αστυνομία και σκοτώθηκαν.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν μια μητέρα και ο έφηβος γιος της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι πανηγύρισαν τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists in Iran. Ισραηλινό πλήγμα στο συγκρότημα του Χαμενεΐ φέρεται να τον σκότωσε στις πρώτες φάσεις του πολέμου.

«Το καθεστώς στέλνει πολύ σαφές μήνυμα ότι κάθε μορφή διαφωνίας ή λαϊκής κινητοποίησης δεν θα γίνει ανεκτή», δήλωσε η Σανάμ Βακίλ από το Chatham House. «Το Ιράν αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση και είναι σαφές ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να καταστείλει την εσωτερική απειλή.»

Η καταστολή αντανακλά την πίεση από τη συνδυασμένη αεροπορική εκστρατεία ΗΠΑ–Ισραήλ, η οποία στοχεύει τις εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν με σκοπό να δημιουργήσει συνθήκες για εξέγερση που θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Παρότι η κυβέρνηση έχει αναγκάσει τρομοκρατημένους διαδηλωτές να κρυφτούν και δεν αντιμετωπίζει εμφανή εσωτερική πρόκληση, παρουσιάζει σημάδια πίεσης υπό τους συνεχείς βομβαρδισμούς.

Ισραηλινές δυνάμεις έχουν στοχεύσει τα νέα σημεία ελέγχου των δυνάμεων ασφαλείας. Μόνο στις 11 Μαρτίου χτυπήθηκαν τέσσερα σημεία στην Τεχεράνη, σκοτώνοντας 10 μέλη της Μπασίτζ και άλλων ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Ένας άνδρας στο βόρειο Ιράν ανέφερε ότι είδε πρόσφατα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης σε ένα τοπικό αρτοποιείο—ήταν περίπου δώδεκα, πλήρως οπλισμένοι και εμφανώς νευρικοί, παρόλο που απλώς αγόραζαν ψωμί.

Η κανονική αστυνομία έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τους δρόμους της Τεχεράνης, ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας, σύμφωνα με κατοίκους. Ωστόσο, οι δυνάμεις ασφαλείας προσπαθούν να διατηρήσουν έντονη παρουσία τόσο στο έδαφος όσο και στα μέσα ενημέρωσης.

«Το καθεστώς εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα χρήσης βίας, αλλά η ένταση της καταστολής δείχνει βαθιά ανασφάλεια και μειούμενη νομιμοποίηση», δήλωσε ο Ομίντ Μεμαριάν από την οργάνωση DAWN.

Αξιωματούχοι ασφαλείας απειλούν επίδοξους διαδηλωτές μέσω τηλεόρασης και μηνυμάτων, δηλώνοντας ότι υπάρχει εντολή πυροβολισμού για θανάτωση. Οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν μαζικό μήνυμα προειδοποιώντας για «ισχυρότερο πλήγμα από την 8η Ιανουαρίου», αναφερόμενοι στις μαζικές δολοφονίες αντικυβερνητικών διαδηλωτών νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Σχεδόν 7.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists in Iran, με βασικούς υπεύθυνους τους Φρουρούς της Επανάστασης και την πολιτοφυλακή Μπασίτζ.

Ένα σχεδόν πλήρες μπλακ άουτ στο διαδίκτυο παραμένει σε ισχύ, δυσκολεύοντας την ενημέρωση και την επικοινωνία των πολιτών. Οι αρχές καταδιώκουν επίσης χρήστες παράνομων δορυφορικών συστημάτων Starlink.

Η έντονη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί και ο φόβος νέας βίας έχουν κάνει πολλούς κατοίκους της Τεχεράνης να φοβούνται ακόμη και να βγουν από τα σπίτια τους—πόσο μάλλον να εξεγερθούν.

Ένας ακτιβιστής σχολίασε: «Αυτοί οι μασκοφόροι στους δρόμους δεν είναι εδώ για να μας προστατεύσουν. Αυτό τους κάνει ακόμη πιο τρομακτικούς.»