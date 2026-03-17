Ψύχραιμο, αλλά ευμετάβλητο το ΧΑ, εν μέσω φημών για έκτακτη φορολόγηση διυλιστηρίων και τραπεζών

Έχοντας πλέον μπει στην τρίτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή αρχίζει και γίνεται ξεκάθαρο ότι η διάρκειά του θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που προβλεπόταν και ότι σαφέστατα δεν υπάρχει ούτε στρατιωτική, αλλά ούτε και πολιτική στρατηγική εξόδου τουλάχιστον από τις ΗΠΑ.

Με αυτά τα δεδομένα πορεύονται και οι αγορές με το πετρέλαιο να κρατάει τιμές πέριξ των 100$, τις αγορές ομολόγων να επηρεάζονται έστω και καθυστερημένα (ενδεικτικά και το ελληνικό 10ετές να κινείται στα επίπεδα του 3,77%. Όσο για τις αγορές μετοχών, παλεύουν να βρουν σημεία ισορροπίας βάζοντας στην εξίσωση το αρνητικό σενάριο παρατεταμένης σύρραξης και πληθωριστικών πιέσεων σε σημαντικούς οικονομικούς κλάδους.

Το εσωτερικό μέτωπο παρότι ψύχραιμο (ΓΔ 2138 +0,26%) δεν παύει να δείχνει ευμετάβλητο στις ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό αλλά και τις φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με αναπλήρωση μέρους του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έκτακτη φορολόγηση είτε των διυλιστηρίων (ξανά!) είτε και των τραπεζών στο βαθμό που το έχουν ήδη κάνει χώρες της ΕΕ.

Το ΧΑ έχει να αντιπαραβάλει αρχικά τα δυνατά δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας με το πρωτογενές πλεόνασμα – σε ταμειακό επίπεδο – να διαμορφώνεται στο δίμηνο κοντά στα 3 δισ. ευρώ και δευτερευόντως τα αυξημένα κέρδη/μετοχή (+4,5%) των μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη FTSE και τις πολύ αυξημένες χρηματικές διανομές.

Ο κρίσιμος τραπεζικός κλάδος κινείται πλέον κοντά στον ΚΜΟ των 200 ημερών έχοντας απωλέσει περίπου -20% της αξίας του και είναι ο παράγοντας που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει και την πορεία του συνόλου της αγοράς με δεδομένο ότι σταθμίζει πάνω από το 40% του ΓΔ.

Τριήμερο αποτελεσμάτων από σήμερα έως την Πέμπτη με BYLOT, ΟΤΟΕΛ, ΔΕΗ και ΤΙΤΑΝ να ανακοινώνουν μεγέθη 2025 με τους αναλυτές να αναμένουν εκτός από τα απόλυτα νούμερα και τις εκτιμήσεις των διοικήσεων για το ‘κόστος’ του πολέμου στις εισηγμένες.

Θετικό το χθεσινοβραδινό κλείσιμο στις ΗΠΑ (S&P +1%), ελαφρώς πτωτικό το άνοιγμα στην Ευρώπη (DAX -0.2%) μικτές τάσεις στην Ασία στις αγορές μετοχών.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης