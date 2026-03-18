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Βόρεια Κορέα: Στο 99,93% το ποσοστό του Κιμ - Όταν η «δημοκρατία» έχει μόνο έναν υποψήφιο
Ειδήσεις
12:29 - 18 Μαρ 2026

Βόρεια Κορέα: Στο 99,93% το ποσοστό του Κιμ - Όταν η «δημοκρατία» έχει μόνο έναν υποψήφιο

Ευαγγελία Γουρνή
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Στη Βόρεια Κορέα, οι εκλογές φαίνεται ότι έχουν βρει την απόλυτη συνταγή για… εντυπωσιακά ποσοστά: 99,93% υπέρ για το κυβερνών κόμμα του Κιμ Γιονγκ-Ουν. Ναι, διαβάσατε σωστά, περίπου όλοι οι ψηφοφόροι είπαν «ναι» στον μοναδικό υποψήφιο που είχε την τιμή να προταθεί από το Εργατικό Κόμμα.

Συνολικά 687 βουλευτές εκλέχθηκαν στην Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση, με ένα απλό δίλημμα: εγκρίνεις ή απορρίπτεις τον μοναδικό υποψήφιο. Απορριπτική ψήφος; Μόλις 0,07% αφού μάλλον κάποιοι ξέχασαν να πούνε «ναι» ή μπέρδεψαν τα ψηφοδέλτια.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA, η συμμετοχή των ψηφοφόρων άγγιξε το 99,99%, ίσως οι πολίτες φοβήθηκαν να λείψουν, ή απλώς είχαν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Το KCNA εξηγεί ότι τα αποτελέσματα δείχνουν την «ένθερμη επιθυμία και αυτοπεποίθηση» των Βορειοκορεατών να υπερασπιστούν το «πολιτικό τους σύστημα».

Ο ίδιος ο Κιμ δεν ήταν υποψήφιος για επανεκλογή, αλλά αναμένεται να επαναδιοριστεί Πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων. Παράλληλα, η αδελφή του, Κιμ Γιο-τζονγκ, 38 ετών, όχι μόνο αναβαθμίστηκε σε κορυφαία θέση στο κόμμα, αλλά θεωρείται και πιθανή διάδοχος, ενώ το μακροπρόθεσμο σχέδιο θέλει τον Κιμ να παραδώσει την εξουσία στην 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου-ε. Για να μην λένε κάποιοι άλλοι για οικογενειοκρατία...

Ο Μάικλ Μάντεν από το NK Leadership Watch προειδοποιεί ότι η Γιο-Τζονγκ πιθανότατα θα ξεκινήσει την εξουσία της με σκληρές κινήσεις, κάτι που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον για όποιον θέλει να παρακολουθήσει την ιστορία να γράφεται με σιδερένια γραμματοσειρά.

Η πρώτη συνεδρίαση της νέας συνέλευσης έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαρτίου, ενώ οι εκλογές αυτές, όπως και οι προηγούμενες, πραγματοποιούνται κάθε πέντε χρόνια και θεωρούνται κορυφαίο πολιτικό γεγονός στη χώρα, κυρίως επειδή όλοι οι πολίτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το αποτέλεσμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 12:32
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